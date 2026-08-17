預算遭刪凍缺錢買月餅 翁曉玲：賴清德年收千萬買不起月餅送弱勢？

國民黨立委翁曉玲今天表示，賴清德總統年收千萬，卻只想用公帑作愛心，花個百萬買月餅送弱勢團體，對他來說會是難事。

翁曉玲指出，總統府就是情勒， 賴清德國務機要費刪1000萬，凍結2000萬，就哭窮沒錢做愛心，買月餅，這話聽得下去嗎？她所尊敬的陳樹菊阿嬤， 辛苦賣菜賺錢，省吃儉用，無論賺了多少錢，沒有一絲一毫用在自己身上，均回饋社會，資助弱勢作公益，至今捐款超過千萬元，大筆捐錢做愛心。

她說，反觀賴清德總統，年收千萬，卻只想用公帑作愛心，花個百萬買月餅送弱勢團體，對他來說會是難事？

翁曉玲表示，如果真有困難，建議賴政府有幾個作法。一是立刻公布拖延已久，遲未公布的五項法律案，以及台灣未來帳戶條例，迅速送出大法官提名名單， 一旦這些事情完成，2000萬元國務機要費解凍。二是情商綠營金主或陽信銀行少主、總統府副秘書長何志偉拔刀相助， 慷慨解囊， 為中秋月餅買單。三是向群眾募資，做愛心買月餅。良心、善心與愛心，往往就在一念之間， 相信賴總統會做有智慧的選擇。