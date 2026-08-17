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林濁水：若韓國瑜能解決朝野僵局 那總統非他莫屬

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。(本報系資料照)
民進黨前立委林濁水。(本報系資料照)

立法院通過民國115年中央政府總預算案，前立委林濁水說，立法院長韓國瑜的民眾好感度應該會上升，若做民意調查，韓國瑜有可能在檯面上的政治人物排進前三名。

林濁水參加「中午來開匯」訪談節目，評論分析立法院通過總預算案，參考美麗島電子報7月民意調查，林濁水說，從2024年以來，台灣整個的政治格局，集中在幾個重大爭議上，包括兩岸問題、台美關係表現在國防預算之上、憲政問題表現在預算審查和監察院之上，還有經濟問題沒有形成衝突重點。

林濁水表示，歷經兩年多來的衝突，藍綠白各路人馬，可說是三敗俱傷，而且是國會和總統都受到傷害，又以作為主戰場的國會受傷最重，韓國瑜是國會中的一個異數，尤其經過總預算案後，民眾好感度應該會上升，反感度進一步下降。

林濁水說，雖然韓國瑜獨樹一格，受到民眾的好評，但這樣的好評能持續多久，待時間的考驗。韓國瑜接下來的滿意度，低不下去，但向上提升，也有很大難度，韓國瑜雖然要求大家各退一步，呼籲行政部門不能不副署、不執行，忽略國會通過的部分法案，窒礙難行，甚至違憲。

林濁水表示，沒有人能解決朝野衝突的僵局，韓國瑜雖然在立法院可以緩和衝突，卻不會解決問題，導致滿意度上升有限度，如果韓國瑜能解決朝野僵局，那總統非他莫屬。

韓國瑜 林濁水 朝野

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