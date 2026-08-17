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刪減文化部預算 陳培瑜批藍白：掌權者用政治標籤凌駕專業

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片

今年度文化部媒宣費4738萬元遭立法院全數刪除，民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜說，國民黨立委翁曉玲把文化部宣傳費砍到零元，宣傳文博會、台北國際書展到演唱會反黃牛無一倖免，比預算縮水更危險的，是掌握權力的人用青鳥、飼料政治標籤凌駕專業，不順我者，就被扣上政治帽子，砍光預算。

陳培瑜指出，今年總預算拖了整整一年，立法院終於審完，總預算卻面目全非。重災區無疑在文化預算，文策院被砍1億元，重傷台灣創作環境，這筆錢是用來培訓具備國際市場視野的跨域人才，是台灣作品走向世界的門票，包括國際書展、漫博、創意內容大會（TCCF）、台灣文化科技大會（TTXC），到釜山電影市場展、新加坡亞洲電視論壇及內容交易市場展（ ATF）、法蘭克福書展、曼谷插畫節、瓜達拉哈拉書展、韓國 MU:CON（首爾國際音樂博覽會）、日本獨立音樂聯盟（IMCJ），當世界各國都拼命把文化推向國際時，國會卻自主閠割，親手拔掉本土創作的支柱，讓台灣在世界的聲音變得越來越小。

陳培瑜說，公視凍結2億元，刪減2185萬元，已經到下半年，等同實質刪減超過2億元，理由是因為公視尚未組成新一屆的董事會。野黨惡意不提名新的審查委員，導致董事會難產，如今卻做賊喊抓賊，台灣文化預算長期不到總預算 1%，當其他國家想盡方法發展文化產業、提升國際文化影響力時，只有台灣倒行逆施，刪掉這些文化預算的藍白黨團跟國民黨教育文化委員會的立委，都是共犯。

陳培瑜表示，順我者給資源，不順我者，就被扣上政治帽子，砍光預算；甚至一手打壓本土創作，一手推崇符合對岸同根同源統戰敘事的作品。台灣花了近四十年時間，經歷無數文化與媒體界前輩努力不懈的爭取，好不容易才讓政治黑手離開文化創作，文化可以被監督，但不能被犧牲；國會可以審預算，但不能審思想。

陳培瑜 文化部 標籤

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