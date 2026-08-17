【重磅快評】刪1千萬影響國家運作？賴清德先問蕭美琴

中央政府總預算案終於三讀，但總統府國務機要費被刪減1000萬元、凍結2000萬元，總統府發表聲明指立法院以預算權作為政治工具，總統賴清德也發文稱不應讓政治分歧影響國家正常運作。其實民進黨過去也想刪國務機要費，只是沒成功，賴清德既要談國家正常運作，那就應先思考是否先依憲法公布三讀通過的法律？

立法院上周處理總預算案，國務機要費3000萬元全數刪凍，表面上變成「0元」，有媒體以「賴清德怒了！」為題表達總統府對立法院的不滿。總統府發言人郭雅慧回應，指國務機要費歷經三任總統、不同政黨執政都未曾刪凍，在野黨所提解凍條件與國務機要費用途、執行情形及預算監督毫無關聯。

賴清德也在社群媒體表達遺憾，指這次總預算案在野黨進行了「許多不合理的刪減與凍結」，他強調國會監督政府、審查預算雖是憲法職權，但應該回歸「專業、合理、比例」的原則，不應該讓政治分歧去影響國家的正常運作。

郭雅慧理解有誤，刪減國務機要費始作俑者是民進黨。馬英九執政時期，現今的副總統蕭美琴和高雄市長陳其邁等人就提案刪減國務機要費，當時民進黨出手更狠，除了總統國務機要費，連中央各機關首長特別費也要全面減半。他們的理由是國家財政困難，首長要共體時艱。

說實在，如果當時民進黨的立委席次過半，國務機要費早被砍半了。如今民進黨政府全力捍衛國務機要費，其中一項理由是這項經費主要支應國家元首行使職權所需的訪視、犒賞、獎助、慰問、接待及贈禮等事項，其中包括關懷弱勢及社福團體及慰勞軍警等。要問的是，如果這筆錢這麼重要，為什麼馬英九主政時就可以砍半？

其實去年的國務機要費也是全數刪凍，去年刪凍理由是國家債務創新高，要求總統府帶頭共體時艱，但主要癥結由是執政黨架空國會，總統府和行政院擱置公布、拒絕執行財政收支劃分法、立法院組織法、衛星廣播電視法、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例等修正案及提升軍警權益與立法院助理費法制化相關法案，今年依舊沒動靜，怎能期待國務機要費順利過關？

細看藍白提出解凍條件，如果賴清德依憲法公布三讀通過的五項法案，等於只刪三分之一的國務機要費，並未傷筋動骨；去年國務機要費被全數刪凍，總統府還是翻出預算法「覈實支用」規定來維持基本運作，只是總決算報告還不知如何落筆？

賴清德說審查預算是憲法職權，但應回歸「專業、合理、比例」的原則，但賴政府對於立法院三讀通過的法律不公布、不執行，早已違背憲法義務，無限期擱置三讀通過法案，破壞憲政秩序，在野黨充其量小刪1000萬元，要求總統回到正軌履行憲法義務，還真是客氣到家了！