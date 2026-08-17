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軍警消冒險犯難不是二等公民 陳琬惠籲賴政府：待遇編入追加預算
面對行政院即將編列追加預算，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠今天表示，社會要求治安、人民有救災需求，立法院之前三讀通過「調整軍警消待遇」修法，政府卻拒絕編入預算，把辛苦付出的軍警消當成二等公民，她問「賴清德政府欠軍警消的錢，這次要不要編進追加預算」？
陳琬惠說，火警來了，衝進火場的是消防員；歹徒在逃，擋在人民前面的是警察；戍守國土、扛起國防重擔的是軍人。犧牲與家人及朋友的相處時光、冒險犯難，為的就是讓全國人民能夠安穩過日子。
她表示，只要是民生真正需要的錢，該追加就追加、該審查就審查，一分一毫都攤在陽光下，接受國會監督。立法院之前已經三讀通過「調整軍警消待遇」修法案，但是賴清德政府卻拒絕執行，難道在賴清德政府眼中，這些為國為民付出的軍警消是「二等公民」嗎？
更諷刺的是，這段時間裡民進黨的側翼口口聲聲說，「法定義務支出不能刪動」！但軍警消待遇調整不是法定義務支出嗎？標準可以初一、十五不一樣？
陳琬惠強調，冒險犯難的軍警消，不是二等公民！賴清德總統、行政院長卓榮泰應把依法該給的錢編進追加預算，還給軍警消該有的尊嚴。
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