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府控拿預算當政治工具 鄭正鈐：法律可以不副署 國務機要費卻不能刪？

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委鄭正鈐。圖／鄭正鈐國會辦公室提供
國民黨立委鄭正鈐。圖／鄭正鈐國會辦公室提供

針對總統府國務機要費全數凍刪，總統府發言人郭雅慧表示，解凍條件與國務機要費用途，以及預算監督，毫無直接關聯，形同以預算權作為政治工具。國民黨立委鄭正鈐表示，法律可以不副署，國務機要費卻不能刪，真正受到挑戰的，是賴政府只准行政權制衡別人，不准別人制衡行政權的傲慢。

鄭正鈐指出，立法院通過五項法律，行政院長卓榮泰拒絕副署，使法律無法公布生效，賴清德總統曾公開支持以不副署阻止法律生效的作法，如今立法院刪減國務機要費1000萬元，凍結2000萬元，以公布五項法律為解凍條件，總統府卻發聲明指控解凍條件與國務機要費用途毫無直接關聯，國會把預算權當成政治工具，干預總統行使憲政職權。

鄭正鈐表示，這項聲明最大荒謬，就是假裝賴總統只是無辜旁觀者。卓榮泰以不副署阻止法律生效，引發架空國會、破壞憲政秩序的嚴厲質疑，總統府把這項高度爭議的作法，包裝成捍衛憲政，立法院依法行使預算審查權，要求總統府負起責任，反而被污名化為政治操作，賴政府以不副署阻止法律生效，卻要求國會的預算權只能溫良恭儉讓，這不是權力分立，是權力雙標。

鄭正鈐說，總統府預算書明載國務機要費是國家元首依據憲法規定行使職權相關必要之費用，公布法律本就是總統憲法職責，既然總統府以行使憲政職權為由編列預算，立法院以完成法律公布程序作為解凍條件，是要求總統履行憲政責任，總統府怎能說兩者毫無直接關聯，還反過來指控國會干預總統行使職權。這次遭刪凍的，不是總統薪水、國防經費或法定社福給付，是總統府的彈性經費。總統府不會關門，國家不會停擺，總統憲政權力也不會消失。

鄭正鈐 國務機要費 預算 總統府 賴政府 總預算

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