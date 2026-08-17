府批「拿預算當政治工具」 在野：賴總統善盡憲政職權可解凍

針對總統府國務機要費全數遭減列、凍結，並且將「總統公布五項法律案」列為解凍前提，總統府發言人郭雅慧昨天表示，相關解凍條件與國務機要費的用途、執行情形，以及預算監督毫無直接關聯，形同以預算權作為政治工具，企圖藉由凍結經費影響總統依法行使憲政職權，此舉已經逾越預算監督合理範圍。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍回應表示，解鈴還須繫鈴人，總統府與其情緒勒索，賴清德總統不如尊重民意、尊重國會多數，好好善盡自己的憲政職權，經費自然可以解凍。

國民黨立委翁曉玲表示，不過就是凍結了行政院長卓榮泰四個月的薪資和賴清德總統兩千萬元國務機要費，就讓民進黨全員氣急敗壞，卯足全力拚死捍衛兩人那點小利；怎麼不見他們為國軍弟兄、公教警消、台灣兒少、廣電媒體業者、老舊眷村住戶和地方縣市發聲？原來民進黨戴了高階偏光眼鏡，只看得見高階權貴，看不見基層百姓。

立法院上周三讀通過今年度中央政府總預算案，其中藍白以席次優勢，表決通過翁曉玲等人提案，針對總統府主管「國務機要」編列的三千萬元預算，減列一千萬元、凍結二千萬元，要求總統賴清德依憲法公布遭擱置的五項法律案，並提出書面報告經同意後，始得動支凍結經費。

郭雅慧表示，今年度總預算遭立法院延宕審議，總統府此前國務機要費相關花費均依「預算法」規定，在法定範圍內覈實支用；至於三讀後相關經費如何處理，也將由主計單位依照法律規定辦理。