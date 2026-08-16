國務機要費遭全數刪凍...藍白有前提解凍 總統府批：拿預算當政治工具

針對總統府國務機要費遭全數刪除凍結，並將「總統公布五項法律案」列為解凍前提，總統府發言人郭雅慧今天表示，相關解凍條件與國務機要費的用途、執行情形及預算監督毫無直接關聯，形同以預算權作為政治工具，企圖藉由凍結經費影響總統依法行使憲政職權，此舉已逾越預算監督合理範圍。

立法院會已三讀通過今年度中央政府總預算案，其中藍白以席次優勢，表決通過國民黨立委翁曉玲等人提案，針對總統府主管「國務機要」編列的3000萬元預算，減列1000萬元、凍結2000萬元，要求總統賴清德依憲法公布遭擱置的五項法律案，並提出書面報告經同意後，始得動支凍結經費。

郭雅慧表示，今年度總預算遭立法院延宕審議，總統府此前國務機要費相關花費均依「預算法」規定，在法定範圍內覈實支用；至於三讀後相關經費如何處理，也將由主計單位依法律規定辦理。

郭雅慧說，國務機要費自民國38年度即開始編列。現行每年3000萬元的編列規模，自103年度起維持至今，歷經馬英九、蔡英文及賴清德三任總統、不同政黨執政，103年至113年度連續11年未曾遭立法院刪減或凍結。依預算書所列，這項經費主要支應國家元首行使職權所需的訪視、犒賞、獎助、慰問、接待及贈禮等事項，其中包括關懷弱勢及社福團體、向庇護工場採購、慰問重大急難事故傷亡者及家屬，以及慰勞第一線執勤軍警等。

郭雅慧說，令人遺憾的是，去年國務機要費首度遭立法院全數刪凍，使相關弱勢關懷等受到影響。今年立法院不但再次全數刪凍，將國務機要費3000萬元減列1000萬元、凍結2000萬元，並把「總統公布五項法律案」設定為凍結經費得以動支的前提，要求總統完成提案所列五項法律案的公布程序，再由總統府向立法院司法及法制委員會提出書面報告，經同意後始得動支。換言之，在相關解凍條件完成前，經減列及凍結後，國務機要費目前實際可動支額度為零。

郭雅慧指出，相關解凍條件與國務機要費的用途、執行情形及預算監督毫無直接關聯，形同以預算權作為政治工具，企圖藉由凍結經費影響總統依法行使憲政職權，此舉已逾越預算監督合理範圍。呼籲立法院預算監督應回歸經費本身的用途與合理性，不應混淆國會預算監督與憲政權責的界線。