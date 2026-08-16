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【重磅快評】人民討厭的是用預算餵養青鳥 李遠不必搞情勒

聯合報／ 主筆室
文化部長李遠針對文化部約立法院被刪減了10億元、凍結3.86億元，他表示「欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化；欲封其口，先刪媒宣費」。記者曾吉松／攝影
文化部長李遠針對文化部約立法院被刪減了10億元、凍結3.86億元，他表示「欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化；欲封其口，先刪媒宣費」。記者曾吉松／攝影

文化部預算遭立法院刪減約10億元、凍結部分預算，文化部長李遠隨即發表感言，甚至以「背水一戰」形容處境，並指稱「國民黨不是討厭我，是討厭整個台灣的文化」。這話乍聽慷慨悲壯，實際上卻是把預算審查偷換概念，成了「愛不愛台灣文化」的政治選擇。

其實，立院刪的是文化部遭外界質疑濫用的預算，不是台灣文化。且以115年度而言，文化部主管預算約296億元，這次刪減10億元，約占3.38%。立法院刪減、凍結預算，本就是立法權監督行政權的一環，李遠若認為刪減不合理，大可逐項說明哪些政策會受影響、哪些計畫無法執行，攤在陽光下接受檢驗，用過去實際績效爭取立委的支持，而不是上綱成「討厭台灣文化」，把預算審查直接扣上一頂反台灣的帽子。

更值得追問的是：李遠口中的「台灣文化」，究竟是什麼？難道凡是文化部補助的，就是台灣文化；凡是刪掉其預算，就是反台灣文化？如果答案是肯定的，文化部就不再只是文化政策的推動者，而成了「台灣文化」的認證機關。問題是，誰給文化部這麼大的權力？

文化本該百花齊放，政府卻不能把納稅人的錢變成只提供特定文化觀、政治觀的養分。近年文化補助屢屢引發爭議，從帶有高度政治性、性別與身體意象的創作，到涉及動物性侵等爭議內容的作品，都讓人質疑：這就是文化部要扶植的文化？

例如曾說出申請補助是「合法要飯」的楊舒雅的作品〈Rule男Freestyle〉，因「玻璃睪丸」等內容引發爭議；另有獨立樂團涉及「性侵毛小孩」內容的歌曲，其音樂製作案獲得文化部70萬元補助。這些作品有多少人喜歡或認同姑且不論，社會大眾也能尊重創作的自由，但既然使用到公共資源，就必須接受公共檢驗。

文化部認為藝術不應受到政治審查，但同樣的道理也應適用於文化部自己。不能一方面主張藝術自由，一方面卻把外界對補助制度及資源投放的質疑全部打成「反文化」。藝術家可以創作自己想創作的作品，人民也有權質疑政府為什麼要拿自己的納稅錢補助這些作品，及僅有特定媒體獲得廣宣資源。

更何況，李遠把預算攻防上升到「滅其文化」的高度，本身就陷入邏輯矛盾。

真正有生命力的文化，從來不是靠某個政府機關蓋章才能存在。唐詩宋詞並非靠官方推動才流傳千年，布袋戲、歌仔戲、客家文化、原住民族文化，也不是因為某個政黨批准才成為台灣文化。文化，是因人民認同、使用、創造，才得以蓬勃生長。

所以，李遠真正該回答的，是文化部究竟要保存什麼、扶植什麼，又為什麼選擇這些文化。若能獲得社會普遍認同，在野黨也沒有多大的底氣敢刪預算。至於為了預算被刪而情緒勒索，大可不必。

如果文化政策逐漸只剩下一種政治敘事，只挑符合特定意識形態的歷史與作品加以放大，卻讓其他文化傳統逐漸退到角落，難道文化部不是在有意識地消滅某些文化？李遠現在嚴詞批評的，其實正是他自己現在做的事情。

立委所謂「青鳥飼料費」的批評或許尖銳，但李遠真正該面對的是，為什麼人民會懷疑文化部正在餵養某種政治文化，這才是問題核心。

身在台灣的人民不會討厭台灣文化，也不會因為文化部少了3、4%的預算，就不支持台灣的電影、音樂、出版、博物館與文化資產。真正讓人民反感的是文化被政治滲入，是公共資源成為特定圈子的養分，更是文化部長把自己力推的政策與「台灣文化」畫上等號，彷彿成了唯一的代言人。

台灣文化不是文化部的私產，不是任何政黨的政治財產。李遠不必把自己塑造成奮戰不懈的悲劇英雄，因為，人民討厭的，向來不是台灣文化，而是一個動輒把「文化」兩個字拿來替政治辯護、拿公共資源餵養特定政治文化的文化部長。

預算 情勒 李遠

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