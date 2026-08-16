得了便宜還賣乖 張雅屏批賴政府「自己製造預算爭議推給國會延宕」

今年的中央政府總預算上周立法院三讀通過，創最晚通過總預算紀錄。國民黨考紀會主委張雅屏指出，351天不等於立法院審351天。穩健執政，不是把自己製造預算爭議，全部寫成國會延宕。更不該得了便宜還賣乖。

張雅屏說，賴清德總統在臉書把115年總預算從114年8月29日送案，到115年8月14日三讀的全部時間，都說成是立法院延宕審議。日期加總沒有錯，卻刻意省略最關鍵的事實，這份預算直到今年4月21日才真正由院會交付委員會審查。

張雅屏說，從送案到付委，整整卡235天；從4月21日付委，到8月14日三讀，實質審查只有115天。351天中約三分之二不是委員會審查時間。回顧97年至114年，中央總預算從送案到三讀需要104天至152天，中位數約139天。115年付委後只審115天，不但沒有反常，還接近歷年較短的一端。

張雅屏指出，480億元除以行政院原列歲出3兆350億元，約為1.58%；即使採其他報導所稱1.689%的計算口徑，也低於102年1.9%，更遠低於114年6.63%。可以說高於歷年中位數，卻不能說是史無前例或不成比例。

張雅屏表示，真正反常的是，行政院送出總預算時，明知軍人待遇條例及警察人員人事條例已公布施行，仍暫緩編列相關軍人待遇及警消退撫經費，引發復議與付委僵局。行政院未在4月補交預算。4月21日行政院長卓榮泰赴立法院報告時，書面資料仍明白寫著暫緩編列；朝野協議只是要求行政院在付委後半年內提出修法。

張雅屏說，行政院可以主張法律違反憲法第70條，聲請釋憲；在野黨也必須為復議擱置付委負政治責任。但在憲法法庭尚未判決前，總統不能把行政院刻意漏編已生效法律支出的責任全部抹去，再把付委前的235天全部包裝成立法院審太久。

張雅屏表示，立法院審查、刪減與凍結預算，是憲法賦予的監督職責，是否合理，應逐項接受檢驗。行政院更有責任提出合法完整，可執行，真正福國利民的政策與預算。穩健執政，不是自己製造預算爭議，全部寫成國會延宕。更不該得了便宜還賣乖。