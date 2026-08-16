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得了便宜還賣乖 張雅屏批賴政府「自己製造預算爭議推給國會延宕」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院日前處理115年度總預算案和公投案，國民黨團總召傅崐萁與民進黨團總召蔡其昌在議場內各自和黨籍立委溝通表達立場。聯合報系資料照
立法院日前處理115年度總預算案和公投案，國民黨團總召傅崐萁與民進黨團總召蔡其昌在議場內各自和黨籍立委溝通表達立場。聯合報系資料照

今年的中央政府總預算上周立法院三讀通過，創最晚通過總預算紀錄。國民黨考紀會主委張雅屏指出，351天不等於立法院審351天。穩健執政，不是把自己製造預算爭議，全部寫成國會延宕。更不該得了便宜還賣乖。

張雅屏說，賴清德總統在臉書把115年總預算從114年8月29日送案，到115年8月14日三讀的全部時間，都說成是立法院延宕審議。日期加總沒有錯，卻刻意省略最關鍵的事實，這份預算直到今年4月21日才真正由院會交付委員會審查。

張雅屏說，從送案到付委，整整卡235天；從4月21日付委，到8月14日三讀，實質審查只有115天。351天中約三分之二不是委員會審查時間。回顧97年至114年，中央總預算從送案到三讀需要104天至152天，中位數約139天。115年付委後只審115天，不但沒有反常，還接近歷年較短的一端。

張雅屏指出，480億元除以行政院原列歲出3兆350億元，約為1.58%；即使採其他報導所稱1.689%的計算口徑，也低於102年1.9%，更遠低於114年6.63%。可以說高於歷年中位數，卻不能說是史無前例或不成比例。

張雅屏表示，真正反常的是，行政院送出總預算時，明知軍人待遇條例及警察人員人事條例已公布施行，仍暫緩編列相關軍人待遇及警消退撫經費，引發復議與付委僵局。行政院未在4月補交預算。4月21日行政院長卓榮泰赴立法院報告時，書面資料仍明白寫著暫緩編列；朝野協議只是要求行政院在付委後半年內提出修法。

張雅屏說，行政院可以主張法律違反憲法第70條，聲請釋憲；在野黨也必須為復議擱置付委負政治責任。但在憲法法庭尚未判決前，總統不能把行政院刻意漏編已生效法律支出的責任全部抹去，再把付委前的235天全部包裝成立法院審太久。

張雅屏表示，立法院審查、刪減與凍結預算，是憲法賦予的監督職責，是否合理，應逐項接受檢驗。行政院更有責任提出合法完整，可執行，真正福國利民的政策與預算。穩健執政，不是自己製造預算爭議，全部寫成國會延宕。更不該得了便宜還賣乖。

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