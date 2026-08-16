文化部預算被刪…李遠批滅國 羅廷瑋諷：挾文化以拒監督？

立院審查今年度總預算餘波盪漾，文化部長李遠昨在民進黨下鄉宣講會表示，「欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化；欲封其口，先封其官。」文化部近兩年被針對，媒宣費等預算遭刪除，是有可怕邏輯的計畫。對此，國民黨立委羅廷瑋表示，昔有「挾天子以令諸侯」，如今難道要「挾文化以拒監督」？李遠部長把這些監督，一路上綱成「滅國、滅族、滅文化」，彷彿只要質疑文化部，就是在傷害台灣文化。

李遠指出，文化部的媒宣費連兩年被全刪，這些預算衝擊受補助的民眾和團體；公視預算本就很少還被刪凍，刪掉的是可憐兮兮要靠公視補助的製作單位的錢，文策院下半年的活動已全部簽約，如今預算被砍光要怎麼運作。文化部占整體預算不到百分之一，這兩年卻一直被針對；他後來發現，要滅掉一個民族，就是要滅掉其文化，這是完全有可怕邏輯的計畫。

羅廷瑋今發文指出，昔有「挾天子以令諸侯」，如今難道要「挾文化以拒監督」？他支持文化，也支持國家投入更多資源，讓創作者有舞台、讓文化工作者被看見、讓台灣的故事走向世界。但正因為文化重要，他才更認為，文化資源更應該被珍惜、被檢驗，真正用在需要的人身上。

羅廷瑋表示，但李遠部長卻把這些監督，一路上綱成「滅國、滅族、滅文化」，彷彿只要質疑文化部，就是在傷害台灣文化。問題是，文化部不是文化本身，民進黨更不是台灣這片寶島唯一的代言人。執政者的責任，是替文化創造更好的環境，而不是把文化據為己有；更不能一受到監督，就躲到文化背後，把所有質疑者都描繪成文化的敵人。

羅廷瑋提到，如果今天連一句「事情做好了嗎？」都容不下，都要被扣上「滅文化」的帽子，那最後被保護的，恐怕從來不是文化，而是一個不容質疑、不願被監督的政府。文化真正需要的，從來不是一個不能被質疑的文化部，而是一個願意讓不同聲音生長、願意讓每一分資源接受陽光檢驗的政府。

羅廷瑋強調，李遠部長與其忙著替監督者貼上「滅文化」的標籤，不如好好回答「這些資源，到底替台灣文化留下了什麼？」文化不是拿來替政府遮風擋雨的屋簷，而是屬於整個社會共同耕耘的土壤。身為文化部長，真正該做的，不是把質疑者推向文化的對立面，而是用具體的成績證明，自己配得上這份台灣文化的託付。