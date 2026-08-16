李遠不滿文化部預算被刪 藍委批：挾文化以拒監督

對於文化部長李遠不滿立法院刪減文化部預算，國民黨立委羅廷瑋說，昔有挾天子以令諸侯，如今難道要挾文化以拒監督。

羅廷瑋表示，他支持文化，也支持國家投入更多資源，讓創作者有舞台，讓文化工作者被看見，讓台灣的故事走向世界。正因為文化重要，文化資源更應該被珍惜，被檢驗，真正用在需要的人身上。

羅廷瑋說，文化是這塊土地長出來的，政府只是園丁；監督是陽光，不是砍向文化的刀。李遠把這些監督，一路上綱成滅國、滅族、滅文化，彷彿只要質疑文化部，就是傷害台灣文化。文化部不是文化，民進黨不是台灣這片寶島唯一的代言人。

羅廷瑋指出，執政者的責任是替文化創造更好環境，不是把文化據為己有；不能一受到監督，就躲到文化背後，把所有質疑者都描繪成文化的敵人。如果今天連一句事情做好了嗎？都容不下，都要被扣上滅文化的帽子，那最後被保護的，恐怕不是文化，而是一個不容質疑，不願被監督的政府。

羅廷瑋表示，文化真正需要的，不是一個不能被質疑的文化部，是一個願意讓不同聲音生長，願意讓每一分資源接受陽光檢驗的政府。李遠與其忙著替監督者貼上滅文化標籤，不如好好回答，這些資源到底替台灣文化留下了什麼，文化不是拿來替政府遮風擋雨的屋簷，是屬於整個社會共同耕耘的土壤。

他說，李遠身為文化部長，真正該做的，不是把質疑者推向文化的對立面，而是用具體成績證明，自己配得上這份台灣文化的託付。