翁曉玲：文化部有280億元經費還難做事 李遠應早點離開

文化部媒宣費連續兩年遭立法院通過全數刪減，國民黨立委翁曉玲表示，文化部長李遠若認為280億元經費很難做事，那就早點離開吧，別耽誤台灣文化推廣。

對於立法院刪減文化部預算，李遠批評立法院是欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化；欲封其口，先封其官。文化部近兩年刪除媒宣費，是有可怕邏輯的計畫。民進黨立委吳思瑤也說，翁曉玲報復刪減預算，藍白還力挺，立法院不是只有一個翁曉玲，立法院有59個翁曉玲。

翁曉玲說，感謝吳思瑤抬舉她，說立法院有59位翁曉玲，她會繼續努力，讓立院有113位翁曉玲。

她表示，凍結行政院長卓榮泰四個月的薪資，和賴清德總統2000萬元國務機要費，就讓民進黨全員氣急敗壞， 卯足全力拚死捍衛二人那點小利， 怎麼不見他們為國軍弟兄、公教警消、台灣兒少、廣電媒體業者、老舊眷村住戶和地方縣市發聲，民進黨帶了高階偏光眼鏡，只看得見高階權貴，看不見基層百姓。