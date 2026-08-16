許宇甄回應賴總統批評：民主不是行政院點菜 立法院買單

對於賴清德總統不滿立法院遲至前天才通過今年的中央政府總預算案，國民黨立法院黨團副書記長許宇甄說，賴清德總統口中的穩定，難道是立法院只能當行政院的橡皮圖章，預算送多少就吞多少，條例送什麼版本就照單全收。

許宇甄指出，民國115年中央政府總預算完成三讀，恰恰證明憲政制度正常運作。行政院依法編列預算，立法院依憲法審議預算，本來就是權力分立與民主制衡。預算是用來審查的，不是送進立法院過水洗的；國會是替人民把關，不是替行政院蓋章。如果只有服從賴清德、行政院長卓榮泰才叫穩定國家，那台灣需要的是國會，還是行政院的舉手機器。

許宇甄說，賴清德不能一面高喊民主，一面看到國會刪減預算就翻臉；更不能把國會監督偷換概念成阻礙國家進步。如果行政院的每一筆預算都不能刪、每一項政策都不能質疑，那民進黨乾脆提案修憲，把立法院改成行政院立法科算了。

許宇甄表示，經濟部六年442億元無人載具產業計畫，以及各部會192億元無人機採購預算，合計634億元，最後都獲得立法院支持。行政院前幾天還忙著營造在野黨卡無人機擋國防的荒謬政治劇本，表決完才發現預算通過了。行政院秘書長張惇涵說，海水退了就知道誰沒穿褲子。現在海水退了，事實攤在陽光下，在野黨的褲子沒掉，倒是行政院在野擋國防的政治話術先破功。

許宇甄指出，國民黨團提出的國防自主無人載具科技發展及採購條例草案，規畫六年2400億元投入無人載具產業，規模高於行政院版2100億元。國民黨主張回歸年度預算，建立長期制度，讓國會逐年檢驗產業政策，採購成果及國產化進度，這叫反對無人機嗎？如果投入2400億元叫反對，行政院2100億元是不是反對得更徹底，數字擺在眼前，行政院與其忙著扣帽子，不如先把自己的算盤打清楚。

許宇甄表示，真正的問題是，錢要怎麼花，買什麼，誰來做，國產化做到多少，是否符合國軍實際作戰需求，產業能不能真正建立自主供應鏈，這些問題是負責任的國會必須追問的。支持國防，不等於放棄監督；支持國軍，也不等於行政院開多少，立法院就埋單。不能只要行政院在預算前面貼上國防、國安幾個字，立法院就閉上眼睛無條件同意。

許宇甄表示，無論是116年中央政府總預算，或無人機條例通過後的相關經費，國民黨都會回到政策必要、財政紀律、國產化比例及實際執行能力，嚴格檢驗。該支持的國防建設，國民黨不會少一分；該刪除的浪費，該追究的低效能，也不會因為行政院戴上一頂國安帽子，就放棄監督。把國安當成拒絕監督的護身符，不是在保護國家，而是掏空國會的憲政職權。

許宇甄認為，真正穩定國家的力量，不是讓行政權予取予求，是有人替人民把關。民主不是行政院點菜，立法院買單，更不是總統開口，國會就只能舉手。賴清德總統如果認為立法院只有照單全收才算發揮力量，需要重新上一堂憲政課的，恐怕不是立法院，是總統府與行政院。