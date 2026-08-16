油氣票價補貼估千億擬納追加預算 國防項目金額待定

行政院會20日將拍板116年中央政府總預算案，今年度追加預算案也箭在弦上。據了解，追加預算案共8大類項目，包含老農津貼、國民年金調增、軍公教專業加給及主管加給、國防等，另中東平抑物價措施中的油氣補貼、票價補貼等估新台幣千億元經費也在追加預算範圍。

立法院會14日三讀今年度總預算案，而根據預算法，機關若有一、依法律增加業務或事業致增加經費時；二、依法律增設新機關時；三、所辦事業因重大事故經費超過法定預算時；四、依有關法律應補列追加預算者，得請求提出追加歲出預算。

據了解，行政院請機關盤點今年度追加預算已有段時日，但是否連同明年度中央政府總預算案一起提出，以及最後總額度為何，仍有待府院近日進一步討論才會最後拍板。

根據目前掌握的機關盤點情形，追加預算案共有8大類，第一類為因應中東情勢的平抑物價措施，包含經濟部就汽柴油及天然氣及家用液化石油氣配合穩定物價政策辦理相關補貼措施，以及交通部就國內航空、公路客運票價、計程車油價折讓補貼，與農業部針對肥料原料價格漲幅補貼、遠洋漁船作業及靠港整補獎勵以及農機用油漲幅補貼等民生安定措施，預估約千億餘元。

第二類為調增軍公教人員（含約聘僱人員）的專業加給及主管加給，回溯至今年7月1日，經費估計為107億元；第三類為老農津貼、國民年金，以及6大社福津貼調增，且相關措施也是回溯自115年7月1日起發放，總受惠人數318萬人，估追加預算經費為215億元。

第四類是國防經費，除了將未納入原「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」的部分項目涵括在內，也會視國防部盤點情形評估需求。院版國防特別條例原上限為1.25兆，但最終僅通過7800億元，加上無人機艇採購特別條例規劃2100億元，外界估計追加範圍在2600億元左右。

第五類是因應非洲豬瘟去化滯場豬隻產銷穩定措施，估7億元；第六類則是為了在明年起發放兒童及少年成長津貼，前置作業經費計為3億元；第七類是馬太鞍溪堰塞湖災後重建新增工作，預計用於增加辦理萬榮導流堤保護工改善（含用地費）等工作，追加額度總計70億元。

第八類為公教人員通案調薪幅度調整，調增議員助理及里長事務補助費，追加總額約2億元。