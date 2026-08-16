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文化部預算被刪 李遠批滅國滅史 在野諷「寫小說」

聯合報／ 記者王小萌蔡晉宇／台北報導

立院審查今年度總預算餘波盪漾，文化部長李遠昨在民進黨下鄉宣講會表示，「欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化；欲封其口，先封其官。」文化部近兩年被針對，媒宣費等預算遭刪除，是有可怕邏輯的計畫。國民黨立委羅智強反問，李遠大罵立委滅國滅史，捍衛的是政策還是官位；民眾黨立院黨團總召陳清龍說，國會依法審查預算，李遠用詞之聳動，是在寫小說

李遠指出，文化部的媒宣費連兩年被全刪，這些預算衝擊受補助的民眾和團體；公視預算本就很少還被刪凍，刪掉的是可憐兮兮要靠公視補助的製作單位的錢，文策院下半年的活動已全部簽約，如今預算被砍光要怎麼運作。

李遠表示，文化部占整體預算不到百分之一，這兩年卻一直被針對；他後來發現，要滅掉一個民族，就是要滅掉其文化，這是完全有可怕邏輯的計畫。

羅智強表示，對於政府施政不力，只看到官員怪東怪西，絲毫不肯自我檢討；政府近兩年預算連創新高，已達三點六兆元，一旦被凍刪預算，政府官員就情勒鬼扯、抹黑監督者；李遠面對預算被砍，不是先向國人說明改革計畫，用效益和績效來說服大眾，反而急著政治操作，大罵立委要滅國滅史，到底是捍衛政策，還是在捍衛官位跟既得利益關係。

陳清龍表示，國會依法審查預算、監督行政部門，李遠用如此聳動的話語，把預算刪減說成民族毀滅，是以為在寫小說？更何況根據最新預算分配，文化部手握超過二八○億元，若還做不出成果，不如換人來做。

李遠 小說 在野

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今年度中央政府總預算案幾經波折，在野黨在最後關頭釋出善意，不僅大幅減列交付表決的提案，通刪比率和往年相比也沒特別高，但從賴清德總統、行政院到立院黨團還在火力全開，無視在野善意的作法，已替接下來的追加預算案、無人機條例協商，投入新的變數。

預算餘波 賴總統批立院 在野：需上憲政課

賴清德總統昨在台中表示，今年經濟成長率將突破百分之十一，經濟要進步，國家安定非常重要；在中國威脅台灣之際，立法院應成為穩定國家進步發展的力量，但前天才通過今年度總預算案，很可惜力量沒有發揮。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，如果立院只有「照單全收」才算發揮力量，賴政府恐需要重新上一堂憲政課。民眾黨立法院黨團總召陳清龍指出，希望賴總統懸崖勒馬，不要把國家的進步當成政治算計的籌碼。

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