冷眼集／預算入袋 綠得了便宜還賣乖

今年度中央政府總預算案幾經波折，在野黨在最後關頭釋出善意，不僅大幅減列交付表決的提案，通刪比率和往年相比也沒特別高，但從賴清德總統、行政院到立院黨團還在火力全開，無視在野善意的作法，已替接下來的追加預算案、無人機條例協商，投入新的變數。

賴政府史上規模最大的總預算入袋，賴總統昨天還在責怪立院，指立院應成為穩定國家進步發展的力量，很可惜這分力量沒有發揮；行政院秘書長張惇涵化身「戰狼」，直嗆在野黨，接下來的無人機條例審議要支持政院版，否則海水退了，就看誰沒穿褲子；文化部長李遠更是無限上綱，將刪減文化部預算與消滅台灣文化畫上等號。

若這些言論放到一周前，總預算案尚未三讀，執政黨和各行政機關要捍衛自家預算尚屬合理，畢竟立院多數不在綠營手中，各部會誰也沒把握，最後會不會被「大刀一揮」，預算被砍到機關無法運作的地步。

如今總預算案已三讀，執政黨口中的「超乎比例原則地砍預算」並沒有發生，在野黨相對節制的刪預算幅度，換來的卻是民進黨從上到下仍不埋單，凸顯出的正是民進黨久經執政的鴨霸心態；在賴總統看來，立法院恐怕得要一塊錢未砍通過總預算，才能成為他口中「穩定國家進步發展的力量」。

在野黨遞橄欖枝，賴政府不領情，最直接的影響是，立院馬上就要進行追加預算案、明年度總預算等重要議案，朝野關係再陷僵局，影響到立院運作效率，到頭來傷害的還是一般民眾權益。

所謂民主是「人民作主」，不是「民進黨作主」，民進黨三不五時嘲諷中國大陸專制極權，但現在賴政府預算不給監督、不能刪凍的作法，其實並無差別；難道在野黨在國會代表多數民意，在審理明年度總預算時，對執政黨所提的所有預算就只能照單全收，大唱南韓女團TWICE的「yes or yes」嗎？