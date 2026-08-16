預算餘波 賴總統批立院 在野：需上憲政課

賴清德總統昨在台中表示，今年經濟成長率將突破百分之十一，經濟要進步，國家安定非常重要；在中國威脅台灣之際，立法院應成為穩定國家進步發展的力量，但前天才通過今年度總預算案，很可惜力量沒有發揮。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，如果立院只有「照單全收」才算發揮力量，賴政府恐需要重新上一堂憲政課。民眾黨立法院黨團總召陳清龍指出，希望賴總統懸崖勒馬，不要把國家的進步當成政治算計的籌碼。

賴總統昨在國際同濟會台灣總會第五十二屆全國年會提到朝野對抗嚴重，稱今年度總預算依法應在去年十一月底以前就三讀，立院直到前天才通過，影響國家社會甚鉅；「特別在中國威脅台灣之際，立法院應該要成為穩定國家進步發展的力量，可惜這部分力量沒有發揮」。

行政院秘書長張惇涵昨天在民進黨下鄉宣講會批評，立法院癱瘓行政、考試、司法和監察四院，甚至一個黨連立法院的朝野協商都癱瘓掉，影響行政部門和政府機關；希望追加預算和明年度預算能如期審議，別再犯憲政惡例。

張惇涵表示，接下來還有無人機特別條例共十四個版本要在立法院協商，行政院版能不能得到立法院支持，在野黨還沒給出明確答案；若支持國軍，就支持政院版，就看「海水退了誰沒穿褲子」。

台中市長盧秀燕（中）昨赴雲林輔選縣長參選人張嘉郡（左），並表示，國民黨提出的無人機預算，比民進黨還多。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕昨赴雲林輔選黨籍縣長參選人張嘉郡，被問到行政院二一○○億元軍用無人機預算，盧秀燕表示，國民黨提出的二四○○億元比民進黨還多，總預算已順利通過，接下來就會排定議程，相關提案都會陸續審查。

許宇甄表示，行政院依法編列預算，立法院依憲法審議預算，這是權力分立與民主制衡；賴總統不能夠一面高喊民主，一面看到國會刪減預算就翻臉，更不能把「國會監督」偷換概念成「阻礙國家進步」。

許宇甄說，下一階段無論是明年度中央政府總預算，或無人機條例通過後涉及的相關經費，國民黨都會回到政策必要性、財政紀律、國產化比率及實際執行能力，逐項嚴格檢驗；該支持的國防建設，國民黨不會少一分；該刪除的浪費、該追究的低效能，也不會因為行政院戴上一頂「國安」帽子，就放棄監督。

陳清龍表示，賴總統不要倒因為果，不尊重多數民意和國會，才是國會無法順利審查總預算案的元凶，這個責任就在賴總統身上。

至於張惇涵要求在野黨支持國防，陳清龍反問，如果民進黨真的支持國軍，為何立法院早已三讀通過幫軍人加薪，賴政府卻拒絕執行？

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，今年度總預算案刪減項目，仍有大量政治性、報復性提案，只是為了鬥爭，失去合理監督的初衷；接下來追加預算、無人機條例，和明年度總預算都將在立院審議或朝野協商，期盼接下來在野黨能更理性面對，朝野一同發揮立院應有的職能。