聽新聞
0:00 / 0:00
長照3.0住宿機構每月追加5千元 卓榮泰：總預算過關盼回溯元旦發放
立法院三讀通過115年中央總預算，行政院長卓榮泰今心情輕鬆到彰化縣參訪左鄰秀家人照顧咖啡館，提到總預算解凍後，行政院這兩天將開會，研議把原本今年加碼的長照3.0住宿式機構長者老年給付每人5千元，回溯從1月1日開始，讓長者從今年起領取18萬元。
卓榮泰表示，彰化縣長王惠美告訴他，老人化速度真的太快，行政院除了盡快地在人口策新戰略方面，希望未來一年、兩年、三年之後，陸陸續續看到新生人口增加，但也不能不面對老人化速度加快，雖然縣政府簡報說中央這幾年對彰化縣長照預算挹注多達255億元，但是行政院從來不在意哪一個縣市多、哪一個縣市少，而在意哪一個縣市能夠把每一分錢的執行效率發揮出來。
卓榮泰強調，只要能夠執行效率出來，中央跟地方的合作就絕對可以產生加乘作用，所以謝謝縣長王惠美帶領縣府團隊，及帶領員林市長在地方基層一同來做長照相關工作。
卓榮泰說，老人增加，政府補助也會增加，對於長照住宿式機構長者每人過去每月補助1萬塊，未來除了地方政府補助之外，中央政府將追加5千塊，一年可達18萬補助，這個加碼補助從今年初行政院就一直講，但一直到昨天中央總預算，應該有過了，行政院希望從1月1號開始發放，所以回去以後再確認是否18萬元可以追溯到今年1月1日起發放。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。