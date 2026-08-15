長照3.0住宿機構每月追加5千元 卓榮泰：總預算過關盼回溯元旦發放

立法院三讀通過115年中央總預算，行政院長卓榮泰今心情輕鬆到彰化縣參訪左鄰秀家人照顧咖啡館，提到總預算解凍後，行政院這兩天將開會，研議把原本今年加碼的長照3.0住宿式機構長者老年給付每人5千元，回溯從1月1日開始，讓長者從今年起領取18萬元。

卓榮泰表示，彰化縣長王惠美告訴他，老人化速度真的太快，行政院除了盡快地在人口策新戰略方面，希望未來一年、兩年、三年之後，陸陸續續看到新生人口增加，但也不能不面對老人化速度加快，雖然縣政府簡報說中央這幾年對彰化縣長照預算挹注多達255億元，但是行政院從來不在意哪一個縣市多、哪一個縣市少，而在意哪一個縣市能夠把每一分錢的執行效率發揮出來。

卓榮泰強調，只要能夠執行效率出來，中央跟地方的合作就絕對可以產生加乘作用，所以謝謝縣長王惠美帶領縣府團隊，及帶領員林市長在地方基層一同來做長照相關工作。

卓榮泰說，老人增加，政府補助也會增加，對於長照住宿式機構長者每人過去每月補助1萬塊，未來除了地方政府補助之外，中央政府將追加5千塊，一年可達18萬補助，這個加碼補助從今年初行政院就一直講，但一直到昨天中央總預算，應該有過了，行政院希望從1月1號開始發放，所以回去以後再確認是否18萬元可以追溯到今年1月1日起發放。