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中榮質子中心開幕 賴總統點名江啟臣：早日通過預算就能把醫療留中部

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
賴清德總統致詞。記者趙容萱／攝影
賴清德總統致詞。記者趙容萱／攝影

台中榮總質子治療中心大樓今開幕，引進全球最新首部質子治療機。總統致詞時，點名在場立法院副院長江啟臣等立委，「你們所通過的每一筆預算，政府都很節省使用」，早一日通過，把先進醫療設備、優秀醫療人才留在中部。由於在場的江啟臣與立委何欣純分別藍綠台中市長參選人，這番互動格外引人注目。

台中榮總質子治療中心大樓開幕暨醫護宿舍大樓動土今天下午登場，包括輔導會主委嚴德發、台中榮總院長傅雲慶、前院長陳適安、總統府資政李茂盛、沈國榮、立法院副院長江啟臣、立委何欣純、楊瓊瓔、廖偉翔等人到場。由於江啟臣和何欣純分別為國民黨民進黨台中市長參選人，這番互動格外引人注目。

總統說，政府推動「均衡台灣」，尤其台中承擔周邊彰化、南投、苗栗等中部民眾需求的醫療量能，今天中榮質子治療中心開幕就是重要一步，讓更多中部民眾就近接受最先進的癌症精準治療，減輕長途就醫的負擔。

總統指出，感謝台中榮總團隊引進全球最新首部質子治療機，不僅提升中部精準醫療量能，讓國家醫療平權有更完整的區域布局，也為FLASH閃電式質子治療等先進技術奠定基礎。換句話說這個不是最後一步，敬請期待還有續集，持續提升台灣醫療的國際競爭力。

總統說明，政府規畫5年「健康台灣深耕計畫」，總經費489億元，從人才培育、改善工作環境，到智慧醫療以及醫療永續，持續支持第一線的醫療人員。今天醫護宿舍大樓動土，改善醫療工作環境、留住醫療人才。

總統指出，今天江啟臣和多名委員在場，可以清楚了解，你們所通過的每一筆預算，其實政府都很節省使用，早一日通過，這個工程、這個計畫就能夠順利執行。希望把先進的醫療設備帶到中部，也把優秀的醫療人才留在中部。

總統說明，那這兩項建設，一項提升醫療能力，一項支持醫療人員，共同強化中部醫療體系，也是健康台灣與均衡台灣的具體實踐。未來政府會持續支持醫界，讓民眾享有更優質、更近的醫療，也讓醫護人員有更好的環境發揮專業。

台中榮總質子治療中心大樓今開幕，引進全球最新首部質子治療機。記者趙容萱／攝影
台中榮總質子治療中心大樓今開幕，引進全球最新首部質子治療機。記者趙容萱／攝影

台中榮總質子治療中心大樓今開幕。記者趙容萱／攝影
台中榮總質子治療中心大樓今開幕。記者趙容萱／攝影

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