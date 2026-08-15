昨終三讀今年度總預算 賴總統「立法院應成為穩定國家進步力量」：可惜沒發揮

賴清德總統今天下午赴台中參加國際同濟會台灣總會第52屆全國年會致詞時表示，主計總處昨天預估，台灣今年經濟成長率將突破11%，經濟要進步，國家安定非常重要；立法院應成為穩定國家進步發展的力量，但昨天才通過今年度總預算案，很可惜這分力量沒有發揮。

賴清德總統表示，國際同濟會是世界四大國際社團之一，長期以來熱心公益、照顧弱勢，同濟會成員也是社會中堅分子，事業有成，投資、創業，製造就業機會，因此安定社會，大家對社會、國家與弱勢族群的貢獻有目共睹，他要代表政府向同濟會表達由衷感謝。

賴清德總統說，台灣總會已經是國際同濟會全球最大區總會，共有17個分區、503個分會與超過2萬名會員，非常不簡單，感謝台灣總會，讓台灣在世界發光發熱，讓國際看見台灣；同濟會對兒童與家庭提供照護支持是長久以來的目標，他身為總統，在這個面向上也有同樣的理想。

賴總統指出，最近提出0到18歲成長津貼的重大政策，未來0歲到18歲的孩子，每月可以領5000元，領滿18年就是108萬元；政府非常感謝、肯定，也希望與同濟會一起努力，反毒品、反暴力，為兒童圓夢。

賴清德總統強調，現在中國對台灣威脅日益嚴重，但希望大家不要因此恐慌，身為總統，他一定會強化國防力量、推動全社會防衛韌性，並和國際友盟共同合作，以實力達到和平，堅定維持現狀、維持台海和平。

賴總統表示，現在朝野對抗嚴重，特別是立法院，昨天終於三讀通過今年度總預算案；根據法律，今年度總預算案應該要在去年11月30日以前三讀通過，立院昨天才表決通過，對國家社會影響非常大，特別在中國威脅台灣之際，立法院應該要成為穩定國家進步發展的力量，可惜這部分力量沒有發揮。

賴總統呼籲，大家團結合作，共同成為社會穩定重要力量；經濟在發展，前年經濟成長率5.6%，去年8.76%，今年的經濟成長率原本預估7%左右，後來修正到9.64%，又說會超過10%，昨天主計總處預估是11.05%。

賴清德總統指出，經濟還要再進步，社會安定非常重要，讓金融市場與股市繼續發展；他身為總統的責任，就是要守護國家安全、安定社會，讓經濟繼續發展，未來特別要強化中小微企業，他在520就職二周年，提出1000億元基金幫助中小微企業數位轉型、淨零轉型，打開國際市場。

今天年會也是第50屆全國十大傑出農業家表揚，賴總統說，今年6月跟得獎人在總統府交流，深刻感受到大家深耕土地、持續創新的精神，政府也會繼續照顧農民、推動產業升級、提升國家競爭力，讓農業立足台灣，行銷全世界。

賴清德總統不忘替民進黨台中市長參選人何欣純爭取支持，他表示，剛剛提到支持中小微企業的計畫，很多內容就是來自何深耕基層提供的寶貴意見，希望大家支持她，讓她有機會帶領台中繼續向前。