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籲在野挺國軍就支持無人機特別條例 張惇涵嗆：看海水退了誰沒穿褲子

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵。記者蔡晉宇／攝影
行政院秘書長張惇涵。記者蔡晉宇／攝影

今年度中央政府總預算昨天在立院三讀，行政院秘書長張惇涵今天在民進黨下鄉宣講會表示，接下來還有「無人機特別條例」14個版本即將要在立法院朝野協商，行政院版本能不能得到立法院支持，在野黨還沒有給出明確答案，希望在野黨懸崖勒馬，如果支持國軍，就支持行政院版無人機特別條例，就看海水退了誰沒穿褲子。

張惇涵指出，今年度的中央政府總預算被延宕了351天，終於在昨天完成三讀，本來是去年的寒假作業，一擋再擋都變成今年的暑假作業，也都對行政部門、政府機關帶來影響。

張惇涵說，五院各自都有各自的憲政責任分際，不應該由一個院來癱瘓其他四個院，甚至一個黨連立法院的朝野協商都癱瘓掉。351天以來，地方建設、人民福利都不能等，希望在野黨審理明年度預算時，能以此為戒，接下來無論是今年度的追加預算，或是明年度的總預算，能夠如期審議，憲政的惡例不要再犯了。

張惇涵 特別條例 無人機特別條例 立法院 預算

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