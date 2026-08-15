「欲滅其族先滅其文化」 李遠指藍白刪預算針對文化部：有可怕邏輯的計畫

今年度中央政府總預算昨天在立院三讀，文化部約被刪減了10億元、凍結3.86億元，文化部長李遠今天在民進黨下鄉宣講會表示，他滿難過的，這讓他想起一句話，「欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化；欲封其口，先封其官。」

李遠指出，他認為藍白刪預算完全是針對文化部，因為文化部的媒宣費連續兩年被全刪，今年更是所有部會裡唯一被全刪的，這些錢幾乎影響了所有可能拿到補助的民眾與團體，因為這筆預算是每一個活動需要宣傳的費用，如果刪掉這些錢，相關單位的收入就沒了。

李遠說，公共電視只有那麼少的預算，被刪減、凍結了二、三億元，刪掉的是所有原本預算就不太夠、可憐兮兮要靠公視補助的製作單位的錢，文策院更是已經把下半年的活動全部簽約了，結果預算被砍光，要怎麼運作？

李遠表示，文化部預算被大刪，最後損失的是台灣對外發言權，以及台灣本地所有文化工作者與文化團體資源，文化部預算在整體預算裡占不到1%，以前沒有人會去鬥文化部，這兩年文化部卻一直被針對，他本來不懂，後來發現要滅掉一個民族，就是要滅掉他的文化，原來這是一個完全有可怕邏輯的計畫。

李遠指出，現在還不想放棄的原因是，不想在這麼狼狽的情況下放棄，他自己這把年紀跑出來工作，當然希望光榮地離開，不能在這種被打擊、被針對的情況下放棄，所以他要繼續寫臉書、寫Threads，然後開始到處演講，因為他覺得這是最後背水一戰。