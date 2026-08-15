張惇涵：在野若挺國軍 應支持院版無人機特別條例

立法院會昨天全數通過經濟部及行政院各部會編列的無人載具預算，行政院發言人張惇涵今天說，在野黨先提案刪除、再通過預算，就是自導自演，如果支持國軍、就應支持院版無人機特別條例，不該擋無人機預算。

立法院昨天晚間三讀通過中華民國115年度中央政府總預算案，原先經濟部及行政院各部會編列的無人載具預算合計新台幣634億元遭在野黨提案刪除，但最終預算全數通過。

張惇涵今天出席「台灣好生活」2026縣市政策說明會台北場之前受訪表示，在野黨先提案刪除，然後收回後說是他們的功勞，這就是自導自演，政府現在真正關心的是，迫切需要用到無人載具、無人機、無人艇的國軍，能不能夠得到立法院的支持，目前有無人機特別條例有14個版本要在立法院朝野協商，但在野黨是否支持、還未給出明確答案。

張惇涵說，希望在野黨懸崖勒馬，如果支持國軍，就應支持行政院「國防自主無人載具採購特別條例」草案，勿再阻擋無人機預算，而後續在野黨是否真的支持無人機、支持國軍，相信立法院朝野協商後就會有答案，「我們就看海水退了誰沒穿褲子」。

對於史上最晚三讀的總預算是否衝擊政府運作，張惇涵表示，今年度中央政府總預算被延宕了351天，或多或少都會影響行政部門、政府機關，且不合理的預算刪除，除了影響總統府、行政院、考試院、監察院，也衝擊行政院約用人員、人權工作的推動以及部會宣傳費等，但5院有各自的憲政責任跟分際，不該由1個院癱瘓其他4個院。

他說，行政院會20日將提出明年度的中央政府總預算，接著還有今年度追加預算要提出，期盼立法院朝野政黨能如期如質審議相關預算，別再犯憲政惡例。

對於政府政策宣導經費遭砍，張惇涵表示，花蓮縣政府一年的文宣費2.2億元、台北市也超過1億，地方可以宣導政策，中央當然也應要有合理的文宣費進行政策宣導、文化宣揚，像是新冠疫情的疫苗資訊、防詐、反毒等都需要宣導，在野不合理的刪除，絕對非社會所樂見。