政院指非理性刪凍預算 國民黨：賴政府不珍惜善意 錯失和解升高對抗

立法院會昨三讀通過115年度中央政府總預算，行政院晚間指出有七項非理性刪凍總預算。國民黨文傳會主委陳以信今天表示，行政院「前恭後倨、過河拆橋」姿態惡劣，再次證明賴政府不珍惜在野黨釋出善意，錯失朝野和解的機會，反而變本加厲升高政治對抗。

陳以信表示，總預算歷經漫長審查終於三讀，行政院長卓榮泰卻打破慣例，未赴立法院致意感謝，行政院發言人李慧芝更隨即羅列「七項理由」批評在野黨非理性。行政院「前恭後倨、過河拆橋」姿態惡劣，不是面對朝野歧見應有態度，再次證明賴政府不珍惜在野黨釋出善意，錯失朝野和解的機會，反而變本加厲升高政治對抗。

陳以信指出，立法院長韓國瑜苦口婆心呼籲朝野各退一步，更明確要求行政院尊重立法院三讀結果，依法副署、依法執行。這是化解憲政僵局最簡單、最基本的一步，賴政府如希望朝野和解，就該立即積極正面回應，而藍白共同推動的「兒少成長及未來帳戶條例」就是第一項試金石。

陳以信說，這項攸關兒少未來、家庭支持與世代正義的法案，既已經立法院三讀通過，卓榮泰就應立即副署、立即執行，不能再找任何理由拖延。否則就是再次印證《經濟學人》對賴總統「固執己見」、不願與在野黨協商妥協的嚴厲批評。