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總預算通過韓、傅大和解 盧秀燕：將邀兩位大帥哥一起去看奧德賽

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
對於韓國瑜和傅崐萁吵架風波，盧秀燕今天輕鬆以對，笑說改天再邀兩位大帥哥一起去看奧德賽，引來全場大笑。記者蔡維斌／攝影
對於韓國瑜和傅崐萁吵架風波，盧秀燕今天輕鬆以對，笑說改天再邀兩位大帥哥一起去看奧德賽，引來全場大笑。記者蔡維斌／攝影

立法院長韓國瑜傅崐萁發怒後，在審查總預算出現大和解，台中市長盧秀燕今天到雲林輔選，受訪被問起韓傅之事時，她輕鬆以對，強調兩人雖有些波折，但結局是美好的，總預算也通過了而且刪得很少，只刪1%，所以中央要對立委好一點，她改天再邀韓、傅兩位大帥哥一起去「奧德賽」。引來全場大笑。

盧秀燕今天到雲林為立委也是縣長參選人張嘉郡輔選，被問到韓、傅和解的看法，神情顯得輕鬆，她說，這件事起先雖有些波折，但終究結局是美好的，昨天一起通過了今年總預算，而且刪得非常少只有刪1%，要感謝在場的張嘉郡、許宇甄及許多立委挑燈夜戰很辛苦，所以中央要對立委好一點。

至於韓、傅之爭，她說，兩人結局是好的，韓國瑜說過電影「奧德賽」，她和嘉郡等人都還沒看過，改天她再邀請韓傅兩位大帥哥一起去看奧德賽。此話一出引來全場大笑。

後來又被問到總預算雖通過了，但政院的2100億元軍用無人機預算仍持續被擋。盧秀燕表示，民進黨政府提出的2100億元無人機預算，其實國民黨提出的2400億元預算案比民進黨多，因總預算最重要昨天已先順利通過，接下來就會排定議程，立法院還有很多的案子，包括這個案子，她想應都會陸續審查。

對於韓國瑜和傅崐萁吵架風波，盧秀燕今天輕鬆以對，笑說改天再邀兩位大帥哥一起去看奧德賽，引來全場大笑。記者蔡維斌／攝影
對於韓國瑜和傅崐萁吵架風波，盧秀燕今天輕鬆以對，笑說改天再邀兩位大帥哥一起去看奧德賽，引來全場大笑。記者蔡維斌／攝影

盧秀燕 總預算 韓國瑜 傅崐萁

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