行政院指非理性刪凍預算 藍委籲尊重憲政體制

行政院表示，立院7項非理性刪凍總預算，衝擊政府正常運作。國民黨團首席副書記長許宇甄今天指出，台灣是民主國家，不是行政院說了算，民主政治就是多數決，行政院真正該做的是尊重國會、尊重多數決、尊重憲政體制。

立法院會14日三讀通過115年度總預算，行政院表示，三讀結果依然針對特定機關與項目，包含總統國務機要費遭刪凍無法動支、NCC基本行政工作維持費遭全刪、政策宣導經費也遭大砍等7大非理性決議，恐衝擊政府正常運作，期盼明年度總預算能依法正常審查。

國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄今天受訪表示，台灣是民主國家，不是行政院說了算。只要立法院沒有按照民進黨的意思通過法案、預算，就被貼上「非理性」、「違憲」標籤，甚至以不副署、不執行對抗國會多數決，這才是在傷害民主。

許宇甄指出，115年度中央政府總預算歲出近新台幣3兆元，立法院最終減列480億元。相關刪減、凍結都有提案理由，也經過審查及院會表決。行政院可以不同意，也可依憲政程序處理，但不能因為民進黨表決輸了，就認定國會決議「非理性」。

許宇甄表示，行政院拿NCC運作受影響責怪立法院，更是倒果為因。NCC原有3位委員7月31日任期屆滿，行政院直到7月24日才提出新一波人事名單，如今卻把人事空窗全部算到立法院頭上，人民能接受嗎。

許宇甄指出，政院宣稱政策宣導經費遭刪，會影響人民取得正確資訊，更令人質疑。政府有官網、有社群平台、有記者會及龐大公務體系，難道刪減部份宣傳費，就不會說明政策。政府真正需要的是公開透明，而不是拿人民納稅錢替政策擦脂抹粉。

許宇甄表示，民主政治就是多數決，民進黨不能因為自己在立法院不是多數，就認定國會通過的法案、預算都是錯的、非法的。若賴政府的民主標準變成「民進黨贏才叫民主，輸了就是違憲」，甚至自行決定哪些法律要執行、哪些可以不副署，這種心態才是真正走向行政獨裁。