總預算三讀…李彥秀：卓揆連兩年未立院致意、政院續批在野 失和解機會

立法院昨天三讀通過115年度中央總預算，最終藍白共減列480億元。國民黨立委李彥秀今指出，立法院在三讀前釋出善意，行政院長卓榮泰卻連續兩年未到立法院致意，行政院更深夜攻擊在野黨，錯失朝野和解機會。下會期民進黨編列3.6兆元總預算，已為總統大選備好「政策銀彈」。

李彥秀表示，立法院昨天三讀通過115年度中央總預算，歲出原列金額為3兆349億元，藍白僅小砍480億元，刪減比率為1.689％，較上次大刪6％足足少了四個百分點，包括立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團總召傅崐萁在三讀前釋出善意，634億元無人機預算全數過關。

李彥秀指出，但行政院長卓榮泰連續兩年未到立法院致意，行政院深夜還羅列「七大非理性決議」繼續攻擊在野黨，加上極有可能第六度拒絕副署法案，也就是立院先前三讀通過的「台灣未來帳戶特別條例」，再次錯失遞出「朝野和解」橄欖枝的機會之窗，並且繼續將行政與立法權的衝突推上高點。

李彥秀說，民進黨的策略非常簡單，「雙少數」的權力結構，加上政治性格，讓賴清德總統非常沒有安全感，從當選第一天開始就啟動「政權保衛戰」。九合一選舉只是前哨戰，包括衛福部、僑委會、陸委會在內，政策品質與滿意度完全不在乎，「根正苗綠」能找在野黨吵架才是重點，將對抗姿態在2028年拉到最滿，用「反中抗中」意識形態作為缺乏施政亮點的遮羞布，才是最大的目的。

李彥秀表示，下會期即將在九月開議，116年中央政府總預算還會是立法院的主戰場，民進黨編列3.6兆元新台幣總預算，比今年度多出將近6000億元，成長幅度高達二成，顯然就是為2028總統大選備好「政策銀彈」，將國家預算當成選戰武器，除了預算外，包括監察院、NCC人事同意權將是下會期的重點。