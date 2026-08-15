卡關多日…總預算三讀 砍480億

一一五年度中央總預算卡關多時，立法院昨天終於三讀通過，歲出原列金額為三兆三四九億元，藍白僅小砍四八○億元，刪減比率為百分之一點六八九，較上次大刪百分之六足足少了四個百分點。行政院長卓榮泰昨未到立法院致意，立法院長韓國瑜則喊話，籲卓揆不要不副署、不執行。

總統遺憾 政院控7項非理性決議

賴清德總統晚間透過臉書表示，今年度預算總算完成三讀，令人遺憾的是，審議結果中，仍有許多不合理的刪除與凍結，包括政策宣導費大幅刪減、凍結行政首長薪資等，呼籲國會應回到專業審查，不能因為政治上的分歧，影響到國家的正常運作。行政院則是臚列七項「非理性」決議，稱恐衝擊政府正常運作。

賴總統說，希望國會以三百五十一天的延宕為戒，在明年度中央政府總預算送進立法院後，依照法定時程如期完成審議。

藍白昨天上午先是闖關公投提案，下午協商後將預算提案縮減為三十六案，朝野僅花兩個多小時即表決完畢，共計砍刪四八○億元。其中三黨團簽字達成共識，通案刪減媒宣費百分之五十、特別費統刪百分之六十，其中監察院、行政院特別費全部刪除，而ＮＣＣ、陸委會等國外旅費統刪百分之七十。

藍白聯手 凍結卓揆9到12月薪水

由於藍白不滿賴政府不副署、不執行，大刀也鎖定賴總統與卓揆。藍白聯手表決通過凍結卓榮泰九月至十二月薪水，金額為一四八萬八千元，解凍條件為卓榮泰依法編列預算與副署法律後，經立院同意即可動支；另外藍白也表決通過刪除總統國務機要費一千萬元、凍結二千萬元，待總統屢行憲政義務後即可解凍。

而監察院陷入沒有委員的空窗期，藍白表決通過，監察院除人事費外減列一點一億元。另外，由於八月起監院無監委，藍白也凍結監院正副院長與監委八月至十二月薪水共三二六六萬元。

立法院指出，一一五年度中央政府總預算案，原列歲出總額為三兆三四九億元，審議結果共計減列四八○億元。另外，原列歲入總額為兩兆八六二二億元，審議結果共計增列六○一九億元；而在融資財源調度部分，歲入歲出賸餘增加六四九九億元，除債務償還照列外，債務的舉借減列二九九二億元。

在野善意 盼政院別再架空立法院

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，在野黨釋出善意，總預算留有百分之九十八點四，就是為了讓國家正常運作，請行政院不要再掏空、架空、霸凌立法院。民眾黨立院黨團總召陳清龍說，民主不能沒制衡，盼望賴清德政府能夠尊重國會多數，依法執行三讀通過的法律，莫再重蹈覆轍，架空最高民意機關。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，國民黨團最後關頭將刪減金額略降，但刪減項目中仍有大量政治性、報復性提案，期盼接下來追加預算審查時，在野黨能更理性面對。