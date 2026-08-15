政院批針對性預算大刪凍 憂衝擊政府運作

立法院昨三讀通過今年度中央政府總預算，行政院發言人李慧芝晚間表示，雖然通案刪減金額降低，但依然有針對特定機關、項目不合理大幅刪減凍結的情形，質疑恐將衝擊政府正常運作。

李慧芝表示，ＮＣＣ今年八月至十二月「基本行政工作維持」經費五七八二萬三千元遭全數刪除。從人事到預算，若持續遭到杯葛與刪減，ＮＣＣ恐無法依法正常執行職務，也讓外界質疑立法院是否將以預算手段延續對憲政與獨立機關的實質癱瘓。

其次，政府政策宣導經費遭大砍十三點七九億元，刪減幅度接近五成。其中，行政院一六七八萬元及文化部四七三八萬元政策宣導預算遭全數刪除，行政院新聞傳播處更有五二五四萬元業務費遭全數刪除，人民獲取正確資訊的權益恐受影響，連基層約用人員薪資都受到波及。

另外，總統國務機要費遭刪減一千萬元、凍結二千萬元，年度僅剩不到三分之一，形同全數無法動支，讓總統公共聯繫、軍事訪視等相關國務運作失去必要的機動資源。