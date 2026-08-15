盧秀燕致電傅崐萁 助推無人機預算

立法院昨天上演總預算表決大戰，藍營原提案，凍結政院四四二億元的無人機預算與各部會無人機相關，但據了解，台中市長盧秀燕前晚致電給國民黨立法院黨團總召傅崐萁，最後國民黨團大轉彎，宣布全數放行。

據知情人士指出，黨團原提案雖是等待立院修法完成後再編列，但容易被外界誤解不支持無人機，或在大選前被民進黨做文章，因此部分藍委向盧秀燕反映，盧因而前晚致電給傅崐萁並扮演立法院長及黨鞭之間的「韓傅橋梁」，成功讓國民黨團態度轉彎。

國民黨團昨一大早發出新聞稿表示，國民黨團全力支持發展無人機產業與強化國防，相關預算，合計六三四億元全數通過。

台中市長盧秀燕昨表示，她希望中央能公平分配給發展無人機產業的城市，過去預算沒有分配給中部，但中部地區台中、苗栗、南投、彰化與雲林都是重要的無人機產業基地，理應獲得分配。