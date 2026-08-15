學者喊話總統 對在野姿態放軟

立法院昨通過一一五年度總預算案，朝野對立氣氛不減，有學者認為，賴清德總統必須放下身段，開啟朝野對話可能就在賴的一念之間；不過亦有學者認為，在野黨必須凝聚內部共識，來創造溝通的可能性。

政大選舉研究中心主任蕭怡靖觀察說，現在藍綠兩邊都還看不出有退讓，他對於朝野和解並不樂觀。

蕭怡靖分析，很大的問題還是在人的因素，包括政黨的要角沒有決定好要不要釋出善意，導致就算執政黨過去有伸出橄欖枝的跡象，但在野黨卻不埋單；蕭怡靖說，賴政府未來如果釋出善意，藍白內部必須凝聚共識決定是否接受，否則黨中央與黨團各自為政，難達成朝野合作。

文化大學國發所兼任教授曲兆祥說，兩黨首先必須認知到有對立的存在，才有解決的可能，此外，行政機關掌握行政權，應該要先做出讓步。

曲兆祥批評賴政府「不副署、不公布」的做法，質疑難道不承認就能不遵守法律嗎？曲兆祥說，台灣政治現在竟然在爭吵民主最基本的原則。

曲兆祥也建議賴總統能以民進黨主席的身分與在野黨主席見面，對話或許都在總統一念之間。