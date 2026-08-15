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冷眼集／為朝野對立解套 賴政府別辜負韓院長善意

聯合報／ 本報記者陳熙文
賴清德總統。圖／總統府提供
賴清德總統。圖／總統府提供

賴政府上台至今，政黨對立到極致，看不到溝通的空間，總預算延宕多時勉強通過，行政院長沒有依過去慣例到立法院致意，賴總統的臉書貼文還遺憾立法院部門刪除預算，要國會以延宕為戒，總預算放行，卻未讓朝野有一絲冰融之跡。

立法院長韓國瑜在連日協商時動怒，看似將炮火對準自家黨鞭傅崐萁，實際上是在為國家運作卡關焦急，韓推動預算審查進度，也有助化解民進黨的執政困境；在野黨釋出善意，將提案縮減至七十多案，傅崐萁喊話府院要珍惜韓國瑜的善意。但顯然賴政府並不領情，還在立院表決總預算前夕放話要提出追加預算，同時藍白聯手通過的「未來帳戶」可能同樣不副署，不僅再次挑起在野不滿，也辜負了韓國瑜的善意。

另一方面，行政院面對國會通過的台灣兒少成長及未來帳戶條例，不斷暗示將再度「不副署」，仍堅持賴政府的既定政策，再度堵上一個向在野釋出善意的可能，也為朝野對立開闢新戰場。

從法理上看，國會三讀的法案，賴政府卻能不副署也不公布，無疑是顛覆中華民國憲政體制，開出糟糕先例；等於未來無論誰當家執政，朝野的對立都可能形成國家停滯。韓國瑜在總預算結束後發言，以「今天行政院長不執行、不副署」，來比喻「下一個行政院長不來立法院總質詢」，點出台灣民主憲政的危機。

從政治層面來看，明眼人則看到執政黨的不成熟，以及對民主的不尊重：一來執政黨的態度顯然沒有接受朝小野大的事實，執拗認為可以完全主導政策方向，二來也完全沒窮盡溝通的可能，只剩下硬碰硬，封存政治的藝術。除非是想將以此累積「相罵本」，作為年底選戰攻擊在野黨的柴火，一如去年大罷免前將在野刪凍預算做為罷免理由的翻版。

賴式政治探戈跳了超過兩年，卻是荒腔走板，理由卻永遠怪到在野黨頭上，但政治畢竟不是獨舞，兩方都堅持要向前踏，一定是踩到對方的腳；賴政府倘若身段再不軟一點，展現出對話的誠意和勇氣，否則跌倒的還是台灣。

賴政府 韓國瑜 傅崐萁 總預算案 大罷免

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