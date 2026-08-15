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無人載具預算634億 全過關

經濟日報／ 記者歐芯萌宋健生／台北、台中報導

2026年度中央政府總預算案昨（14）日在立法院上演表決大戰。行政院2025年核定六年期442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，國民黨團原提出通案全數刪除，後改為凍結案，至昨日決定讓該筆預算及行政院各部會編列192億元採購預算，合計634億元，放行全數通過。

隨著延宕已久的國防採購標案將很快重啟，無人機相關供應鏈包括雷虎科技、漢翔、中光電、長榮航太、亞航等大廠，有望享利多。

國民黨團表示，其全力支持發展無人機產業與強化國防。針對經濟部六年442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，及行政院各部會編列的192億元採購預算，合計634億元全數通過，並排除在總預算通刪1.5%之外，強烈支持台灣安全及國防產業自主發展。

雷虎科技目前已布局軍用無人機、FPV、VTOL及海空無人載具，也持續拓展美國及國際市場。位於嘉義大埔美園區的新廠，預計第4季完工，未來將作為國內外無人機、無人艇合作計畫的組裝生產基地。

漢翔近期成功推動軍民通用AIxVNAV視覺導航定位系統，無GPS訊號的環境下實機驗證飛成功。

中光電旗下子公司中光電智能機器人，是台灣目前唯一同時通過國防部「微型無人機」與「監偵型無人機」軍用商規原型機驗證，並具備海量交付能力的龍頭大廠。中光電預計今年底將產能從每月的1,000台拉升至5,000台。

長榮航太取得國防部艦載型監偵無人機標案，該機款已經通過海軍上艦實操測試並完成驗收，開始認列營收。

無人機 總預算案

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