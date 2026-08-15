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總預算僵局 韓國瑜呼籲朝野各退一步

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰張文馨／台北報導
今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院會昨天完成三讀，立法院長韓國瑜敲槌。記者胡經周／攝影
今年度中央政府總預算案卡關多時，立法院會昨天完成三讀，立法院長韓國瑜敲槌。記者胡經周／攝影

立法院昨日三讀通過一一五年中央政府總預算案，立法院長韓國瑜在過程中盼在野黨團縮減提案，提升議事效率。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，希望府院能珍惜韓國瑜的善意，「該副署的要副署，該公告的要公告」。

韓國瑜敲槌後表示，從年初至今，總預算拖了二六六天終於審查完畢，這段期間的憲政僵局，希望立委面對新年度預算要如期完成，而行政院面對立院三讀通過的法案和預算，絕對要副署、執行。

在表決總預算案前，韓國瑜盼在野黨團縮減提案，以提升議事效率。據了解，國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召陳清龍已溝通一個多星期，不停協調下，才終於確定縮減至七十多案。傅崐萁昨表示，希望府院珍惜韓國瑜的善意，該副署的要副署，該公告的要公告。

韓國瑜日前在協商現場對沒出席的傅崐萁發飆後，兩人昨早在朝野協商時碰面。據了解，傅崐萁在協商議程前，遇到韓國瑜先喊「盡忠報韓」，後再補一句「韓總統好」；韓國瑜隨即回應「那你是聯合國秘書長」。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄說，兩人高來高去。

國民黨立委翁曉玲（右）作為多項預算凍結案的提案人，引發多位綠委在議場內撻伐，國民黨團總召傅崐萁（左）趨前致意。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委翁曉玲（右）作為多項預算凍結案的提案人，引發多位綠委在議場內撻伐，國民黨團總召傅崐萁（左）趨前致意。記者潘俊宏／攝影

韓國瑜昨在三讀後感性發言指，終於把總預算審查完畢，拖了二六六天，何謂因、何謂果？各方講法太多，他不予評價。但不管怎麼樣，這段時間紛紛擾擾也造成了憲政僵局。他呼籲立委面對新的年度預算，一定要如期完成，避免民眾對立院失望。

韓國瑜也向行政部門喊話說，立法院依法三讀通過的法案、預算，行政院長絕對不可以不副署、不執行，「今天行政院長不執行、不副署，下一個行政院長不來立法院總質詢，我們台灣民主憲政會變成什麼樣子？」這樣傷害太巨大，呼籲行政院一定要趕快副署與執行。

韓國瑜最後強調，拜託朝野各黨團都能各退一步，在野黨展現成熟監督的國會高度，行政院也要展現尊重法治的憲政風範，讓國家、人民能夠過得更好，不負人民的期待。

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