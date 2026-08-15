今年總預算三讀 大砍480億、20機關特別費全刪

立法院會昨（14）日三讀通過2026年度中央政府總預算案，原編列歲出3兆349億元，經審議後，通刪總預算1.689%，共480億元。另國民黨團提案凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪資148.8萬元也表決通過。

賴總統昨晚預告，行政院下周四（20日）將通過明年度中央政府總預算案，盼送立法院後，能回歸理性專業討論，依法定時程如期完成審議。

行政院去年8月29日將今年度總預算案送立院審議，經近一年審查，立法院會昨日三讀通過，但通刪預算1.689%。過去已同意先行動支的38項具急迫性及攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫、金額共718億元，及1,200億元勞保基金增補，不列入通案刪減項目。

昨天刪減較多者，包括監察院、司法院、行政院及內政部等20個機關單位特別費，及教育部長特別費皆遭全數刪除。另外，軍事裝備及設施則統刪2.5%，科目自行調整；媒體政策及業務宣導費，除法律明文規定支出不刪外，其餘刪50%。