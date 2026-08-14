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文化部稱預算被刪「損失台灣話語權」 翁曉玲批李遠情勒、可笑

聯合報／ 記者屈彥辰唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲。聯合報系資料照

今年中央政府總預算案三讀，文化部李遠就主管預算被刪減十億元表示，損失的是台灣在世界的話語權，以及詮釋台灣主權觀點的管道。對此，國民黨立委翁曉玲表示，文化部一年預算編列兩百多億元，此次刪凍比例非常小，且只要完成解凍條件即可動支；李遠說法如情緒勒索，按照賴政府官員看法，只要是其編列的預算，立法院一毛都不能動，何需選出民意代表，我國只要一權治國，不需三權分立。

翁曉玲說，立法權天職即嚴格審查行政機關預算。

翁曉玲表示，李遠應該檢討的是，為什麼沒有推出合適的名單，導致這些審查委員請辭，而非來怪罪立法院；而且文化部一年有二百多億預算，刪凍根本只是九牛一毛，這樣文化部就無法推廣台灣，真是太可笑。

翁曉玲 文化部 預算 李遠 台灣

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