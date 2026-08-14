總預算三讀…政院列七非理性決議 批將衝擊政府運作

立法院今天三讀通過今年中央政府總預算，行政院發言人李慧芝表示，雖然通案刪減金額降低，但依然有針對特定機關、項目不合理大幅刪減凍結的情形，李慧芝稱有七項非理性決議，質疑恐將衝擊政府正常運作。

李慧芝重申，不論是法案的覆議或副署，都是憲法賦予行政院的憲法權限，行政院也一向恪遵憲法精神，從來沒有濫用憲法權限的情事，每一次覆議或不予副署，都是因為立法院逾越憲政份際，而行政院必須守護憲政體制所採取的被動作為。

李慧芝表示，政府可以被監督、政策可以被檢驗、預算可以被審查，但不應透過大規模、不合理刪減必要行政資源，讓憲政機關無法運作、讓基層人員權益受損、讓災害應變失去資源，更不能讓人民取得正確資訊的權利受到影響。

她表示，明年度中央政府總預算將在下週四提報行政院院會，行政院再度呼籲立法院能夠秉持專業理性，依法定期程正常審查，讓國家運作回復常軌，讓福國利民的政策能及時落實，這才是全國人民之所期待。

李慧芝列舉「七項非理性決議」包括：NCC等獨立機關預算遭刪減，恐使人事與機關運作持續陷入癱瘓。NCC今年8月至12月「基本行政工作維持」經費5782萬3千元遭全數刪除。從人事到預算，若持續遭到杯葛與刪減，NCC恐無法依法正常執行職務，也讓外界質疑立法院是否將以預算手段延續對憲政與獨立機關的實質癱瘓。

其次，政府政策宣導經費遭大砍13.79億元，刪減幅度接近五成。其中，行政院1678萬元及文化部4738萬元政策宣導預算遭全數刪除，行政院新聞傳播處更有5254萬元業務費遭全數刪除，人民獲取正確資訊的權益恐受影響。同時，刪除新聞傳播處業務費，連基層約用人員薪資都受到波及，直接影響下半年人力運作與工作權益。

另外，總統國務機要費遭刪減1000萬元、凍結2000萬元，年度僅剩不到三分之一，形同全數無法動支，讓總統公共聯繫、軍事訪視等相關國務運作失去必要的機動資源。

李慧芝並說，行政院「施政推展聯繫費」遭刪減553萬5000元，而這筆經費的重要用途之一，就是支應行政院長因應天災、前往各地災區勘災及災後復原工作的行政支出。行政院下鄉勘災的基本資源卻遭全數刪除，等同讓行政院在今年下半年面對突發災情時，少了一項重要的行政支援資源。

同時，行政院人權及轉型正義處預算遭全數刪除，黨產會業務費遭刪減五成，國外旅費、特別費及獎補助費也遭全數刪除。李慧芝強調，民主不只是選舉，更是國家能否有勇氣面對過去。轉型正義需要持續的制度與資源，國家人權及轉型正義的進程，勢必將因預算大幅刪除而受到嚴重影響。

李慧芝最後強調，預算刪減已不是單一項目的問題，而是政府能否正常運作的問題。尤其現在已進入8月中旬，年度只剩不到三分之一，許多經費一旦遭到全數刪除或大幅凍結，實際影響將立即發生。立法院監督政府固然是憲政職責，但預算審查也應以國家正常運作、人民權益及公共利益為前提。