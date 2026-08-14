總預算三讀 行政院點名七大爭議預算恐衝擊政府運作

立法院14日三讀通過今年度中央政府總預算案，距行政院送案已歷時351天。行政院發言人李慧芝表示，預算雖歷經三輪朝野協商，通案刪減金額較原案降低，但仍與去年相同，存在針對特定機關及項目的不合理刪減與凍結，行政院盤點出七大爭議，認為已非單純刪減金額問題，而是攸關政府能否維持正常運作。

李慧芝指出，最受影響的是獨立機關運作。立法院大幅刪減國家通訊傳播委員會（NCC）預算，行政院雖已於7月24日將新任委員提名送交立法院審議，但NCC今年8月至12月維持基本行政運作的5,782萬元經費遭全數刪除，若人事與預算持續受阻，恐使獨立機關依法履職陷入困境。

政策宣導經費也遭大幅刪減。行政院及各部會原編列13.79億元政策宣導預算，共遭刪除6.84億元，刪幅近五成，其中行政院1,678萬元、文化部4,738萬元政策宣導費全數遭刪，行政院新聞傳播處5,254萬元業務費亦全數刪除。李慧芝表示，政策宣導並非單純宣傳，而是政府向社會說明重大政策、公共措施及即時資訊的重要管道，大幅刪減恐削弱民眾取得正確資訊的能力。

她進一步指出，新聞傳播處業務費除支應資訊傳播，也包含基層約用人員薪資。今年上半年相關人員已投入政府工作，下半年薪資來源卻遭刪除，將直接衝擊基層人力與工作權益，不應讓預算審查成為犧牲基層人員的手段。

總統國務機要費同樣遭到刪凍。李慧芝表示，該項經費遭刪減1,000萬元、凍結2,000萬元，在年度僅剩不到三分之一的情況下，形同大部分預算無法動支，將影響總統公共聯繫、軍事訪視等國務運作所需的機動資源。

災害應變經費方面，行政院「施政推展聯繫費」553.5萬元遭全數刪除。她指出，這筆經費主要支應行政院長赴災區勘災及災後復原工作的行政支出，今年卓榮泰已赴各地勘災9場次，未來面對颱風、豪雨等天然災害，中央與地方的現場協調恐將少了一項重要行政支援。

在人權與轉型正義方面，行政院人權及轉型正義處預算遭全數刪除，黨產會業務費遭刪減五成，國外旅費、特別費及獎補助費亦全數刪除。李慧芝表示，轉型正義是民主深化的重要工程，需要持續制度與資源支持，大幅刪減將影響相關政策推動。

李慧芝強調，這次預算刪減已從單一項目延伸至政府整體運作能力，從NCC、黨產會，到政策宣導、災害應變及國務機要經費，都可能影響憲政機關依法履職與公共服務品質。

她重申，卓榮泰一再強調「個人事小，國家事大」，行政院尊重立法院監督職權，也接受政策與預算檢驗，但反對透過大規模、不合理刪減必要行政資源，導致憲政機關無法正常運作、基層權益受損及人民資訊權受到影響。

針對後續作業，李慧芝表示，116年度中央政府總預算預計20日提報行政院院會，行政院呼籲立法院秉持專業理性，依照法定期程完成審議，讓國家運作回歸常軌，並使各項福國利民政策得以及時落實。