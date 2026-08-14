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115年度總預算拖351天終三讀 賴總統籲立院別再延宕如期審明年預算

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照 曾原信
賴清德總統。聯合報系資料照 曾原信

立法院晚間通過115年度中央政府總預算賴清德總統透過臉書表示，歷經351天，今年度預算總算完成完成三讀，依法應該去年就完成審議，結果一路延宕到今年8月；立院監督政府審議預算，不能因政治分歧影響國家運作，希望國會以351天的延宕為戒，在明年度中央政府總預算送進立法院後，回歸理性、專業討論，依照法定時程如期完成審議。

賴總統表示，令人遺憾的是，審議結果中，仍有許多不合理的刪除與凍結。除了被刪減480億元，政策宣導費大幅刪減，也有針對政府機關正常運作，甚至行政首長薪資所做的凍結。立法院監督政府、審議預算，是憲政賦予的重要職責；但預算的審議，應回到專業、合理與比例原則，不能因為政治上的分歧，影響到國家正常運作。

賴總統說，感謝行政院卓榮泰及行政團隊，即使總預算遲遲沒有完成審議，面對國際政經局勢的快速變化，以及國內民生、產業、建設、國防等各項施政需求，所有同仁仍然兢兢業業、堅守崗位，讓政府持續運作、國家持續向前。

賴總統指出，行政院下周四將通過116年度中央政府總預算案，進一步把經濟成長的成果投入人民、投資國家的未來，包括推動0到18歲成長津貼，擴大生育、托育及育兒支持；持續增加科技創新與公共建設投資，協助產業升級；同時強化國防整備，提升台灣面對國際變局的韌性與實力。

這些預算，關係到每一個家庭的生活，也關係到台灣未來的競爭力與安全。

賴總統表示，希望立法院能以今年度總預算長達351天的延宕為戒，明年度中央政府總預算送進立法院後，回歸理性、專業討論，依照法定時程如期完成審議，讓每一筆預算都接受充分、合理的監督，讓人民需要的照顧與國家需要的建設，都能如期推動。

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