快訊

被美關稅點燃怒火！這大國準備展開強硬報復 抨擊「毫無道理且武斷」

比基尼熱舞走光！啦啦隊女神胸罩位移到脖子「整個露出來」

美股早盤／3大指數接近平盤 記憶體族群上漲、美無人機高飛

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟部感謝立法院通過無人機預算 拚119年產值破400億

中央社／ 台北14日電
經濟部。聯合報系資料照
經濟部。聯合報系資料照

立法院今天三讀通過115年度總預算經濟部表示，今年度經濟部「無人載具產業發展統籌型計畫」約80億元預算全數通過，感謝立法院支持，未來將持續推動無人機產業發展，並朝119年產值突破400億元目標邁進。

經濟部透過新聞稿表示，行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，114年至119年總經費約442億元，屬6年期計畫，115年度編列約83億元，計畫以「產業發展、國防自主、民主供應鏈」為3大政策目標，並從市場、技術、環境及法規4大面向整合跨部會資源，推動全國無人載具產業發展。

經濟部指出，立法院今天審議通過115年度中央政府總預算案中的無人機相關預算，可望為國內業者投入技術研發、量產製造、檢測驗證及國際拓銷提供穩定政策基礎，相關工作也得以持續推動。

經濟部表示，無人載具產業發展統籌型計畫屬全國性產業發展計畫，已持續投入資源於各重要產業聚落。例如中部地區提供漢翔、雷虎、田屋、佳凌等業者研發補助，協助投入整機及關鍵模組產品開發，並規劃於台中建置無人機電磁相容性（EMC）及綜合檢測實驗室。

經濟部指出，交通部民航局也將於台中光華高工增設無人機測試場域，提供業者測試驗證所需環境；此外，經濟部持續推動嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，結合廠商進駐、研發試製及飛行測試場域，帶動上下游產業聚落發展。

經濟部表示，115年度相關無人機預算獲立法院支持，是我國無人機產業持續發展的重要基礎，未來將持續與各部會、地方政府及產業界合作，強化技術、供應鏈、驗證環境及國際市場布局，朝119年產值突破400億元目標邁進，推動台灣成為「無人機民主供應鏈亞太中心」。

無人機 立法院 總預算 經濟部

延伸閱讀

各部會無人機預算634億元 國民黨團放行全數通過

國民黨過了無人機預算！軍工股急拉 但前景萬里無雲了嗎？

立院今表決2026年總預算 新興計畫2,000億預算拚解套

無人載具預算審查 非紅鏈再起 國防自主！是否卡位軍工股？

相關新聞

公共媒體預算刪凍近6億 李遠：損失的是台灣在世界的話語權

115年中央政府總預算在送請立法院審議351天，今日三讀通過。文化部今年主管預算原編列296億元，經初步計算約刪減10億元、凍結3.86億元。文化部長李遠表示，對於文化部預算近年一直成為政治攻防的焦點，而非就文化政策本身的理性討論...

立院三讀砍文化部全部媒宣費 公視預算刪2185萬、凍2億

立法院今處理今年度總預算案，表決通過由國民黨立院黨團提出的凍結公視2億元、刪減2185萬元案，直至新任董事長正式到任、文化部提出專案報告後才能解凍。此外，立院刪除TaiwanPlus相關預算2億元，以及文化部媒體宣傳費4738萬元。

立院三讀總預算…傅崐萁：我已鞠躬盡瘁 就是希望人民過好日子

立法院今日快速三讀通過115年度中央政府總預算案，最終減列約480億元，刪減比例僅1.689%。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，從原先1700多案一路協商縮減至最後40到50案，國會已經釋出最大善意，「崐萁鞠躬盡瘁，就是希望國家能往前走、人民能過好日子。」

外傳致電關切韓傅衝突…盧秀燕曝總預算案進度 籲中央公平分配這預算

總預算案今天將在立院表決，立法院長韓國瑜和國民黨團總召傅崐萁此前隔空交火，外傳台中市長盧秀燕私下致電關切。盧今透露，今天藍白的刪減提案會是史上最低，兩筆無人機預算共634億元都會過；她也呼籲中央，拿到無人機預算要公平分配給中部。

立法院三讀總預算共砍480億元 韓國瑜呼籲政院副署、執行

立法院今天三讀通過115年度中央政府總預算，歲出部分原列金額為3兆349億元，審議結果共計減列480億元。立法院長韓國瑜敲槌後表示，總預算拖了266天終於審查完畢，呼籲行政院長卓榮泰不要不副署、不執行，也向在野黨喊話要展現成熟監督的高度，讓國家與人民過得更好。

文化部稱預算被刪「損失台灣話語權」 翁曉玲批李遠情勒、可笑

今年中央政府總預算案三讀，文化部長李遠就主管預算被刪減十億元表示，損失的是台灣在世界的話語權，以及詮釋台灣主權觀點的管道。對此，國民黨立委翁曉玲表示，文化部一年預算編列兩百多億元，此次刪凍比例非常小，且只要完成解凍條件即可動支；李遠說法如情緒勒索，按照賴政府官員看法，只要是其編列的預算，立法院一毛都不能動，何需選出民意代表，我國只要一權治國，不需三權分立。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。