經濟部感謝立法院通過無人機預算 拚119年產值破400億

立法院今天三讀通過115年度總預算，經濟部表示，今年度經濟部「無人載具產業發展統籌型計畫」約80億元預算全數通過，感謝立法院支持，未來將持續推動無人機產業發展，並朝119年產值突破400億元目標邁進。

經濟部透過新聞稿表示，行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，114年至119年總經費約442億元，屬6年期計畫，115年度編列約83億元，計畫以「產業發展、國防自主、民主供應鏈」為3大政策目標，並從市場、技術、環境及法規4大面向整合跨部會資源，推動全國無人載具產業發展。

經濟部指出，立法院今天審議通過115年度中央政府總預算案中的無人機相關預算，可望為國內業者投入技術研發、量產製造、檢測驗證及國際拓銷提供穩定政策基礎，相關工作也得以持續推動。

經濟部表示，無人載具產業發展統籌型計畫屬全國性產業發展計畫，已持續投入資源於各重要產業聚落。例如中部地區提供漢翔、雷虎、田屋、佳凌等業者研發補助，協助投入整機及關鍵模組產品開發，並規劃於台中建置無人機電磁相容性（EMC）及綜合檢測實驗室。

經濟部指出，交通部民航局也將於台中光華高工增設無人機測試場域，提供業者測試驗證所需環境；此外，經濟部持續推動嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，結合廠商進駐、研發試製及飛行測試場域，帶動上下游產業聚落發展。

經濟部表示，115年度相關無人機預算獲立法院支持，是我國無人機產業持續發展的重要基礎，未來將持續與各部會、地方政府及產業界合作，強化技術、供應鏈、驗證環境及國際市場布局，朝119年產值突破400億元目標邁進，推動台灣成為「無人機民主供應鏈亞太中心」。