公共媒體預算刪凍近6億 李遠：損失的是台灣在世界的話語權

115年中央政府總預算在送請立法院審議351天，今日三讀通過。文化部今年主管預算原編列296億元，經初步計算約刪減10億元、凍結3.86億元。文化部長李遠表示，對於文化部預算近年一直成為政治攻防的焦點，而非就文化政策本身的理性討論，其實最後損失的還是台灣在世界的話語權，以及詮釋臺灣主權觀點的管道，文化部表達深切遺憾。

文化部指出，今年度預算雖然歷經延宕，但在教文會時，不分黨派委員依然專業的進行討論及審查，最終以刪減1000萬元、凍結3750萬元送出委員會。進入黨團協商階段，在野黨團提出80餘項提案，在經過多次溝通後，除通刪外，文化部預算刪凍主要集中於公視共3.2185億元、TaiwanPlus達2.2億元、文策院逾1億元，以及文化部媒宣費連續第2年遭全數刪減。

文化部表示，對於預算集中刪凍於特定項目情形，文化部一再表達，面對立法委員的預算監督及建議，都願意虛心接受並積極精進。協商期間亦不斷提出公共媒體、文策院等預算刪凍，可能對台灣影視製作基礎工程、人才培育及國際發聲與市場拓展等產生嚴重影響。

此外，因為今年度預算的審查延宕，各單位依據《預算法》規定，以去年度預算額度執行各項工作，包含與民間共同製作、國際合作、投資案等，除執行進度多超過70%，且因已完成各項簽約工作，現在面臨預算縮減，將造成須調整規模及進行契約變更，更可能產生履約爭議等情形，不僅將實際造成民間團隊既有投入及預期收益受損，也將削弱台灣內容產業發展及接軌國際能量。

文化部表示，公視預算雖刪減數為2185萬元，但高達3億元的凍結數，其中2億元的解凍條件卻要求，「直至第8屆董事會新任董事長正式到任，文化部向教文委員會提出專案報告，經同意後始得動支」。文化部重申，行政院早於5月5日即發文請立法院儘速提供8名審查委員，以利組成審查委員會，但是立法院直至今日仍未有回音。「沒有審查委員會，就不可能進行實質審查，董事會自然無法組成」，這是一個簡明易懂的邏輯，因此，這樣的解凍條件，其實就是刪減預算。

文化部強調，公共媒體承擔公共服務與國際傳播的任務與責任，在全世界民主國家皆然。大幅的預算刪減，削弱的不僅是公視近年屢屢突破天花板與帶動民間共同合作的影劇製作能量，更嚴重影響兒少、多元族群的公共服務，以及台灣對國際傳播台灣觀點、向世界發聲的重要管道。

文化部表示，對於面臨刪凍仍努力為全民、為產業致力服務的公共媒體、法人，以及所有藝文工作者與關心文化發展的人，文化部也將以創造更好的藝文產業發展環境，繼續陪伴台灣文化人、台灣文化堅定的走向世界，也仍懇切期盼不分黨派委員，能對台灣文化及明年預算有更多的理解與支持。