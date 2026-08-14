預算遭刪減逾1億 文策院：衝擊已簽約專案及展會尾款支付

立法院今天晚間三讀通過中華民國115年度中央政府總預算案，其中文策院預算被刪減超過1億元。文策院表示，將直接衝擊已簽約專案與展會尾款支付，也將嚴重衝擊台灣文化產業。

文化內容策進院今晚透過臉書（Facebook）發文表示，文策院作為台灣文化內容產業核心推手，每年帶動數十億元投資金額並協助數百家業者走向國際；由於年度各項業務皆已於8月份全面展開，此時遭刪減超過一成、1億元業務預算（意即文策院總預算一成），將直接衝擊已簽約專案與展會尾款支付。

文策院表示，這使機關面臨重大違約賠償與誠信危機，更導致各項審查、投後管理及貸款利息補貼機制面臨停擺；不僅影響數百家文化內容業者現金流與營運，更將中斷原創IP孵化、人才培育及國際展會布局。

文策院也列出因業務預算刪減受影響項目，像是影響超過1200案業者與新創團隊的「文創產業貸款利息補貼」、已簽約的影視展會新加坡ATF、國際展會與跨國商務對接、CCC追漫台作品孵育與營運、國發基金投資等。

文策院表示，此一嚴峻後果將嚴重衝擊台灣文化產業，期盼在即將進行的116年度預算審查中，各界能給予文化內容產業更穩定支持；唯有確保預算資源延續性，國家成立文策院以扶植台灣文化內容發展的立意初心，才能真正落實，並走向世界。