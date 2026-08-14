快訊

逼近極限？下波全球經濟危機恐從大陸引爆 只有這國有能力救火

立院刪凍公共媒體預算近6億 李遠：損失的是台灣在世界的話語權

影／前白宮女職員頻摸肚子遭疑「用電擊器叫醒川普」 本人氣炸揭真相

聽新聞
0:00 / 0:00

預算遭刪減逾1億 文策院：衝擊已簽約專案及展會尾款支付

中央社／ 台北14日電
立法院會14日晚間三讀通過115年度總預算，原列歲出總額為新台幣3兆349億7437萬1000元，審議結果共計減列480億元。這也是中華民國史上最晚通過的總預算。圖為立法院長韓國瑜敲槌。中央社
立法院會14日晚間三讀通過115年度總預算，原列歲出總額為新台幣3兆349億7437萬1000元，審議結果共計減列480億元。這也是中華民國史上最晚通過的總預算。圖為立法院長韓國瑜敲槌。中央社

立法院今天晚間三讀通過中華民國115年度中央政府總預算案，其中文策院預算被刪減超過1億元。文策院表示，將直接衝擊已簽約專案與展會尾款支付，也將嚴重衝擊台灣文化產業。

文化內容策進院今晚透過臉書（Facebook）發文表示，文策院作為台灣文化內容產業核心推手，每年帶動數十億元投資金額並協助數百家業者走向國際；由於年度各項業務皆已於8月份全面展開，此時遭刪減超過一成、1億元業務預算（意即文策院總預算一成），將直接衝擊已簽約專案與展會尾款支付。

文策院表示，這使機關面臨重大違約賠償與誠信危機，更導致各項審查、投後管理及貸款利息補貼機制面臨停擺；不僅影響數百家文化內容業者現金流與營運，更將中斷原創IP孵化、人才培育及國際展會布局。

文策院也列出因業務預算刪減受影響項目，像是影響超過1200案業者與新創團隊的「文創產業貸款利息補貼」、已簽約的影視展會新加坡ATF、國際展會與跨國商務對接、CCC追漫台作品孵育與營運、國發基金投資等。

文策院表示，此一嚴峻後果將嚴重衝擊台灣文化產業，期盼在即將進行的116年度預算審查中，各界能給予文化內容產業更穩定支持；唯有確保預算資源延續性，國家成立文策院以扶植台灣文化內容發展的立意初心，才能真正落實，並走向世界。

文策院 總預算

延伸閱讀

立院今表決2026年總預算 新興計畫2,000億預算拚解套

立院三讀砍文化部全部媒宣費 公視預算刪2185萬、凍2億

總預算通案刪減！藍白大砍媒宣費、特別費

2026總預算三讀通過 通刪480億元、卓榮泰薪資凍結4個月

相關新聞

立法院三讀總預算共砍480億元 韓國瑜呼籲政院副署、執行

立法院今天三讀通過115年度中央政府總預算，歲出部分原列金額為3兆349億元，審議結果共計減列480億元。立法院長韓國瑜敲槌後表示，總預算拖了266天終於審查完畢，呼籲行政院長卓榮泰不要不副署、不執行，也向在野黨喊話要展現成熟監督的高度，讓國家與人民過得更好。

立院三讀砍文化部全部媒宣費 公視預算刪2185萬、凍2億

立法院今處理今年度總預算案，表決通過由國民黨立院黨團提出的凍結公視2億元、刪減2185萬元案，直至新任董事長正式到任、文化部提出專案報告後才能解凍。此外，立院刪除TaiwanPlus相關預算2億元，以及文化部媒體宣傳費4738萬元。

轟辭總召衝突後…傅崐萁協商喊「韓總統好」 韓國瑜：那你是聯合國秘書長

立法院會表決今年度中央政府總預算案，立法院長韓國瑜日前對國民黨立院黨團總召傅崐萁發飆後，兩人今早在朝野協商時碰了面。據了解，傅崐萁在協商議程前，遇到韓國瑜先喊「盡忠報韓」，後再補一句「韓總統好」；韓國瑜隨即回應「那你是聯合國秘書長」。

翁曉玲提案…凍結卓榮泰9月到12月薪水 藍白人數優勢59：51表決通過

立法院今處理今年度中央政府總預算案，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰今年度9至12月薪水約148萬，全案經表決，贊成共59票、反對51票通過，卓榮泰必須依法編列預算與副署法律後，經立法院同意才能動支。

外傳致電關切韓傅衝突…盧秀燕曝總預算案進度 籲中央公平分配這預算

總預算案今天將在立院表決，立法院長韓國瑜和國民黨團總召傅崐萁此前隔空交火，外傳台中市長盧秀燕私下致電關切。盧今透露，今天藍白的刪減提案會是史上最低，兩筆無人機預算共634億元都會過；她也呼籲中央，拿到無人機預算要公平分配給中部。

2026總預算今三讀 賴總統：下周四政院拍板2027總預算案

立法院會14日三讀通過2026年度中央政府總預算。賴清德總統晚間表示，歷經351天，終於在今天完成三讀。下周四，行政院即將通過2027年度中央政府總預算案，希望送進立法院後，能回歸理性、專業的討論，依照法定時程如期完成審議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。