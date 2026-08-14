【即時短評】經濟學人畫錯重點 台灣與美國國會都刪減浮濫編列國防預算

「經濟學人」是國際知名雜誌，但這不表示它所刊載的東西必定是正確，或者具有特別意義，最近這本雜誌刊載一篇批評台灣民主狀況的文章，其中內容十足展示了西方人慣有的傲慢與無知，國會對於行政部門的預算，豈有照單全收之理，刪減浮濫預算，即便是國防預算，都符合國會的監督職權，國會對於政府各種難以確認真偽的主張，如果全盤接受，而不去刪減預算，那才是失職。

刪減預算是落實民意監督，扯不上綁架民主，經濟學人將他們心中的偏見，投射到台灣內政問題，至為可笑，實不可取，但是缺乏民族自信的台灣人，挾洋自重，看到西方人批評立法院在野黨強力監督預算，馬上見獵心喜，外來的和尚會唸經這個俗諺，放在經濟學人身上，那是完全不通的。

經濟學人並非民進黨政府御用媒體，更與台灣許多盲目吹捧民進黨政府的媒體不同，在西方社會算是有份量的雜誌，可是被西方慣有的偏見誤導，所以看錯台灣民主的問題，給出錯誤的答案。

對於有關國防安全的預算應該如何處理，經濟學人最好回頭想想，1980年代美國總統雷根提出空想的星戰計畫，遭到國會大量刪減研發預算，難道這是美國國會議員不重視蘇聯對美國的國家安全威脅嗎？當然不是。雷根充滿幻想與狂傲的星戰計畫，是用來在太空對付朝美國發射的洲際彈道飛彈，這個計畫不僅沒有帶來和平，反而升高莫斯科的疑慮，懷疑雷根一旦成功，美國可以率先發動核彈攻擊，毀滅蘇聯。消滅蘇聯正是雷根多年來的夢想，可是國會議員對於雷根的計畫，完全不買單，七折八扣地通過預算，美國國會大砍雷根星戰計畫預算，經濟學人會認為這是國會綁架民主嗎？

不只是星戰計畫，雷根用來對付蘇聯的MX飛彈被美國國會砍掉了一半，經濟學人是否認為美國國會輕視蘇聯的核武軍事威脅呢？尤其泰迪甘迺迪是最反對星戰計畫的參議員，經濟學人敢批評泰德甘迺迪綁架美國民主嗎？在大多數美國民眾看來，甘迺迪是善盡言責，強力監督美國政府的議員表率。如果美國議員都會大砍防衛蘇聯的預算，那麼台灣出現在野黨不滿民進黨政府浮濫編列的國防預算，為何不能刪減，減輕人民納稅負擔，經濟學人以西方人的傲慢，就會得出雙重標準的論點。

經濟學人將台灣的國會審查預算與反中議題掛勾，刻意扭曲事實，將刪減民進黨政府預算演繹為中國大陸是唯一贏家，經濟學人無視於民進黨政府對於立法院通過的法案，不副署，不執行，不編列預算，綁架台灣民主。片面指控國會多數席次的在野黨，主導國會議程，將其抹黑為綁架民主，經濟學人的偏見使它們忘了，多數席次的在野黨，是因為台灣選民的支持使然，民進黨無法在國會拿到多數，即便是賴清德總統當選得票，在三位候選人當中，也沒有過半，仍然是少數總統，那麼這樣的事實還不能讓經濟學人看清台灣的真實嗎？少數政府不願意尋求妥協方案，堅持己見，漠視多數席次在野黨的意見，少數政府無謂對抗多數民意，這才是台灣政治的困境。

台灣民主的困境，不是充滿偏見的經濟學人所說的那般，誠如台北市長蔣萬安所說，真正挾持台灣民主的是民進黨與行政院，不副署或不執行立法院三讀通過的法律，才會造成現在的困難。蔣萬安舉出最近爆發的毒油案為例，政府沒有人負責交代，讓食安五環破功，這樣的政府才是台灣民主崩壞的主因。