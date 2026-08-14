快訊

逼近極限？下波全球經濟危機恐從大陸引爆 只有這國有能力救火

立院刪凍公共媒體預算近6億 李遠：損失的是台灣在世界的話語權

影／前白宮女職員頻摸肚子遭疑「用電擊器叫醒川普」 本人氣炸揭真相

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】經濟學人畫錯重點 台灣與美國國會都刪減浮濫編列國防預算

聯合報／ 本報記者高凌雲
立法院會今天下午完成115年中央政府總預算案三讀，三讀後立法院長韓國瑜發表短暫演說。記者胡經周／攝影
立法院會今天下午完成115年中央政府總預算案三讀，三讀後立法院長韓國瑜發表短暫演說。記者胡經周／攝影

經濟學人」是國際知名雜誌，但這不表示它所刊載的東西必定是正確，或者具有特別意義，最近這本雜誌刊載一篇批評台灣民主狀況的文章，其中內容十足展示了西方人慣有的傲慢與無知，國會對於行政部門的預算，豈有照單全收之理，刪減浮濫預算，即便是國防預算，都符合國會的監督職權，國會對於政府各種難以確認真偽的主張，如果全盤接受，而不去刪減預算，那才是失職。

刪減預算是落實民意監督，扯不上綁架民主，經濟學人將他們心中的偏見，投射到台灣內政問題，至為可笑，實不可取，但是缺乏民族自信的台灣人，挾洋自重，看到西方人批評立法院在野黨強力監督預算，馬上見獵心喜，外來的和尚會唸經這個俗諺，放在經濟學人身上，那是完全不通的。

經濟學人並非民進黨政府御用媒體，更與台灣許多盲目吹捧民進黨政府的媒體不同，在西方社會算是有份量的雜誌，可是被西方慣有的偏見誤導，所以看錯台灣民主的問題，給出錯誤的答案。

對於有關國防安全的預算應該如何處理，經濟學人最好回頭想想，1980年代美國總統雷根提出空想的星戰計畫，遭到國會大量刪減研發預算，難道這是美國國會議員不重視蘇聯對美國的國家安全威脅嗎？當然不是。雷根充滿幻想與狂傲的星戰計畫，是用來在太空對付朝美國發射的洲際彈道飛彈，這個計畫不僅沒有帶來和平，反而升高莫斯科的疑慮，懷疑雷根一旦成功，美國可以率先發動核彈攻擊，毀滅蘇聯。消滅蘇聯正是雷根多年來的夢想，可是國會議員對於雷根的計畫，完全不買單，七折八扣地通過預算，美國國會大砍雷根星戰計畫預算，經濟學人會認為這是國會綁架民主嗎？

不只是星戰計畫，雷根用來對付蘇聯的MX飛彈被美國國會砍掉了一半，經濟學人是否認為美國國會輕視蘇聯的核武軍事威脅呢？尤其泰迪甘迺迪是最反對星戰計畫的參議員，經濟學人敢批評泰德甘迺迪綁架美國民主嗎？在大多數美國民眾看來，甘迺迪是善盡言責，強力監督美國政府的議員表率。如果美國議員都會大砍防衛蘇聯的預算，那麼台灣出現在野黨不滿民進黨政府浮濫編列的國防預算，為何不能刪減，減輕人民納稅負擔，經濟學人以西方人的傲慢，就會得出雙重標準的論點。

經濟學人將台灣的國會審查預算與反中議題掛勾，刻意扭曲事實，將刪減民進黨政府預算演繹為中國大陸是唯一贏家，經濟學人無視於民進黨政府對於立法院通過的法案，不副署，不執行，不編列預算，綁架台灣民主。片面指控國會多數席次的在野黨，主導國會議程，將其抹黑為綁架民主，經濟學人的偏見使它們忘了，多數席次的在野黨，是因為台灣選民的支持使然，民進黨無法在國會拿到多數，即便是賴清德總統當選得票，在三位候選人當中，也沒有過半，仍然是少數總統，那麼這樣的事實還不能讓經濟學人看清台灣的真實嗎？少數政府不願意尋求妥協方案，堅持己見，漠視多數席次在野黨的意見，少數政府無謂對抗多數民意，這才是台灣政治的困境。

台灣民主的困境，不是充滿偏見的經濟學人所說的那般，誠如台北市長蔣萬安所說，真正挾持台灣民主的是民進黨與行政院，不副署或不執行立法院三讀通過的法律，才會造成現在的困難。蔣萬安舉出最近爆發的毒油案為例，政府沒有人負責交代，讓食安五環破功，這樣的政府才是台灣民主崩壞的主因。

國防預算 預算 經濟學人

延伸閱讀

政院：經濟學人文章指反對黨挾持台灣政治

經濟學人：台灣民主被挾持…總統不協調、反對黨引爆憲政危機

府：經濟學人指在野黨擋無人機傷害台灣利益

重建預算民主 力守財政紀律

相關新聞

立法院三讀總預算共砍480億元 韓國瑜呼籲政院副署、執行

立法院今天三讀通過115年度中央政府總預算，歲出部分原列金額為3兆349億元，審議結果共計減列480億元。立法院長韓國瑜敲槌後表示，總預算拖了266天終於審查完畢，呼籲行政院長卓榮泰不要不副署、不執行，也向在野黨喊話要展現成熟監督的高度，讓國家與人民過得更好。

立院三讀砍文化部全部媒宣費 公視預算刪2185萬、凍2億

立法院今處理今年度總預算案，表決通過由國民黨立院黨團提出的凍結公視2億元、刪減2185萬元案，直至新任董事長正式到任、文化部提出專案報告後才能解凍。此外，立院刪除TaiwanPlus相關預算2億元，以及文化部媒體宣傳費4738萬元。

轟辭總召衝突後…傅崐萁協商喊「韓總統好」 韓國瑜：那你是聯合國秘書長

立法院會表決今年度中央政府總預算案，立法院長韓國瑜日前對國民黨立院黨團總召傅崐萁發飆後，兩人今早在朝野協商時碰了面。據了解，傅崐萁在協商議程前，遇到韓國瑜先喊「盡忠報韓」，後再補一句「韓總統好」；韓國瑜隨即回應「那你是聯合國秘書長」。

翁曉玲提案…凍結卓榮泰9月到12月薪水 藍白人數優勢59：51表決通過

立法院今處理今年度中央政府總預算案，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰今年度9至12月薪水約148萬，全案經表決，贊成共59票、反對51票通過，卓榮泰必須依法編列預算與副署法律後，經立法院同意才能動支。

外傳致電關切韓傅衝突…盧秀燕曝總預算案進度 籲中央公平分配這預算

總預算案今天將在立院表決，立法院長韓國瑜和國民黨團總召傅崐萁此前隔空交火，外傳台中市長盧秀燕私下致電關切。盧今透露，今天藍白的刪減提案會是史上最低，兩筆無人機預算共634億元都會過；她也呼籲中央，拿到無人機預算要公平分配給中部。

115年度總預算拖351天終三讀 賴總統籲立院別再延宕如期審明年預算

立法院晚間通過115年度中央政府總預算，賴清德總統透過臉書表示，歷經351天，今年度預算總算完成完成三讀，依法應該去年就完成審議，結果一路延宕到今年8月；立院監督政府審議預算，不能因政治分歧影響國家運作，希望國會以351天的延宕為戒，在明年度中央政府總預算送進立法院後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。