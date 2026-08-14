立院三讀總預算…傅崐萁：我已鞠躬盡瘁 就是希望人民過好日子

立法院今日快速三讀通過115年度中央政府總預算案，最終減列約480億元，刪減比例僅1.689%。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，從原先1700多案一路協商縮減至最後40到50案，國會已經釋出最大善意，「崐萁鞠躬盡瘁，就是希望國家能往前走、人民能過好日子。」

傅崐萁表示，4個月前，行政院承諾提出軍人待遇、警察人事及軍公教保障相關修正案，立法院也依協商結論進入預算審查。沒想到行政院本周宣布的明年度總預算仍然沒有編入，形同背棄承諾，不僅踐踏朝野共識，更傷害立法院長韓國瑜居中協商所建立的信任。

傅崐萁表示，這一屆立法院在國民黨團及在野黨共同努力下，三讀通過提高退休警消所得替代率、軍人加薪、停砍年金等攸關人民權益的法案，行政院卻置之不理。這不只是待遇問題，更攸關國家能否留住優秀人才、是否還有人願意投身軍旅、警察及公職。

傅崐萁指出，甚至連剛三讀通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，都傳出行政院長卓榮泰可能不副署。孩子的未來何其重要，行政院不是太上皇，對下一代的承諾豈可兒戲。

傅崐萁強調，在野黨釋出如此大的善意，總預算留有98.4％三讀通過，就是為了讓國家正常運作，「請行政院不要再掏空、架空、霸凌立法院，三讀通過的法案，該副署就副署、該公告就公告、該執行就執行。」

傅崐萁提到，今日上午立法院也順利通過「交通罰鍰專用」、「鞭刑入法」及「廢除非核家園」三項公投案，讓重大政策回到人民手中。基層的民意不能被踐踏，國會的尊嚴不能被掏空，國家的承諾不能被背棄，賴清德總統更應該好好珍惜韓國瑜的善意。