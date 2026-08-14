立院三讀砍文化部全部媒宣費 公視預算刪2185萬、凍2億

立法院今處理今年度總預算案，表決通過由國民黨立院黨團提出的凍結公視2億元、刪減2185萬元案，直至新任董事長正式到任、文化部提出專案報告後才能解凍。此外，立院刪除TaiwanPlus相關預算2億元，以及文化部媒體宣傳費4738萬元。

國民黨立委翁曉玲、林沛祥提案，文化部針對公視基金會編列預算21億2185萬元，但第7屆董監事任期已於2025年5月19日屆滿，且立法院已通過公視法修正案，移除「延任條款」，有鑑於第八屆公視基金會董事會至今仍未成立，在沒有延任條款情況下，目前為出缺狀態，其預算案編列的董事長薪資、連同獎金應凍結不得發給，直至第八屆董董事長到任為止。因此凍結公視2億元、刪減2185萬元，直至新任董事長正式到任、文化部提出專案報告後，凍結金額始得動支。

另國民黨立委林沛祥、翁曉玲提案稱，媒體宣傳費非必要支出，且三金頒獎媒體自然會報導，無需政府花大錢給媒體宣傳，因此提案刪減文化部媒體宣傳費4738萬元，該案以贊成59票、反對49票通過。

至於TaiwanPlus部分，民眾黨團提案指，TaiwanPlus成立以來，組織定位不明、大量專案外包、閱聽推廣成效卻極其有限、人事管理及薪資制度亦備受質疑，預算規模逐年遞增，卻經營績效卻未達預期。自2021年至今已耗費近58億公帑，號稱要比肩英國BBC與日本NHK，卻成效低落，將人民的納稅錢打水漂。

因此提案刪減文化部115年度「發展國際數位傳播」2億元，並要文化部在三個月內向教育文化委員會提出專案報告，並以贊成59票、反對50票通過。