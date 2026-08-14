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立法院三讀總預算共砍480億元 韓國瑜呼籲政院副署、執行

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
今年度中央政府總預算案卡關超過350天，立法院會今天下午完成115年中央政府總預算案三讀。記者胡經周／攝影
今年度中央政府總預算案卡關超過350天，立法院會今天下午完成115年中央政府總預算案三讀。記者胡經周／攝影

立法院今天三讀通過115年度中央政府總預算，歲出部分原列金額為3兆349億元，審議結果共計減列480億元。立法院長韓國瑜敲槌後表示，總預算拖了266天終於審查完畢，呼籲行政院長卓榮泰不要不副署、不執行，也向在野黨喊話要展現成熟監督的高度，讓國家與人民過得更好。

立法案今天三讀通過總預算，朝野歷經一下午表決大戰後，最後共計砍刪480億元。其中三黨團達成共識，媒宣費、特別費統刪60%等，另外卓榮泰9月至12月薪水遭凍結，監察院人事費以外刪除1.1億元，並凍結監察院正副院長薪水。

立法院指出，115年度中央政府總預算案，原列歲出總額為3兆349億元，審議結果共計減列480億元。另外，原列歲入總額為2兆8622億，審議結果共計增列6019億元；而在融資財源調度部分，歲入歲出賸餘增加6499億元，除債務償還照列外，債務的舉借減列2992億。

韓國瑜在三讀後表示，今天終於把中央政府總預算審查完畢，拖了266天，何謂因、何謂果？各方講法太多，他不予評價。但不管怎麼樣，這段時間社會紛紛擾擾，也造成了憲政的僵局，拜託委員面對新的年度預算審查，大家一定要如期完成，避免全國民眾對立法院失望。

韓國瑜也呼籲行政部門，立法院依法三讀通過，行政院長絕對不可以不副署、不執行，「今天行政院長不執行、不副署，下一個行政院長不來立法院總質詢，想想我們台灣民主憲政會變成什麼樣子？」這樣傷害太巨大，呼籲行政院一定要趕快副署與執行。

韓國瑜還強調，拜託朝野各黨團都能各退一步，在野黨展現成熟監督國會的高度，行政院也要展現尊重法治的憲政風範，讓國家、人民能夠過得更好，不負人民的期待。

今年度中央政府總預算案卡關超過350天，立法院會今天下午完成115年中央政府總預算案三讀，三讀後立法院長韓國瑜發表短暫演說。記者胡經周／攝影
今年度中央政府總預算案卡關超過350天，立法院會今天下午完成115年中央政府總預算案三讀，三讀後立法院長韓國瑜發表短暫演說。記者胡經周／攝影

總預算 立法院 韓國瑜 行政院

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