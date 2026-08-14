總統府國務機要費全遭凍刪 公布擱置五法案才能解凍

立法院14日審查115年度中央政府總預算案，下午處理保留表決部分。針對總統府國務機要費的3000萬元預算，國民黨立委翁曉玲主張總統府應帶頭共體時艱，削減非必要開支，最終表決通過刪減1000萬元，並凍結2000萬元，且總統府須公布遭擱置的五項法律案後始得動支。

115年度中央政府總預算案，其中總統府國務機要費編列3000萬元，項目包括訪視、犒賞、慰問、接待、贈禮等經費，不過藍白黨團在總預算案協商即提出刪凍，其中翁曉玲提案減列1000萬元、凍結2000萬元、民眾黨團則提案刪除2000萬元、凍結1000萬元。

總統府於協商階段表達希望在野黨放行，包括總統府副秘書長何志偉提及國務機要費自我國開國以來從未刪過，並認為預算都是用在幫助弱勢，不過藍白未做出退讓。

翁曉玲主張115年度中央政府總預算連同特別預算，已需舉債高達新台幣4000億元，認為政府應量入為出，減列非必要、非急迫性的支出。

翁曉玲並指出，賴清德總統為了回應美國強硬立場，115年度國防支出已創下歷史新高，達9495億元，較去年增加1768億元，大幅增加財政負擔，必定會排擠到教育、文化、經濟發展、社會福利等支出，認為各部會應勒緊褲帶，共體時艱，更認為總統府應帶頭做表率；翁曉玲也認定總統府的國務機要費非屬政府施政計畫的必要項目。

立法院最終表決通過翁曉玲提案刪減1000萬元、凍結2000萬元，且不得流用勻支；提案並要求總統府公布五項已由立法院三讀通過，卻仍未公布、遭到賴清德總統擱置的法律案，唯有五項法律案完成公布後，向立院司法法制委員會提出書面報告，始得動支凍結預算。

立法院以57票贊成比50票反對，表決通過翁曉玲的提案。