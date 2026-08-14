武器愈買愈多、軍人待遇卻沒加 馬文君轟「國防只剩軍購」

國民黨立委馬文君質疑政府編列預算「兩套標準」，軍人加薪及提高退休警消所得替代率均已三讀公布，行政院卻未編經費，連明年度預算也未納入；反觀國防特別預算、軍購及無人載具經費，卻一再設法補回，質疑政府不是沒錢，而是預算優先順序有問題。

馬文君說，昨天她在立法院審查監察委員人事案時，詢問監委被提名人彭紹瑾，軍人加薪、提高退休警消所得替代率等法案既已三讀、公布施行，行政機關卻未編列預算，是否涉及行政失職。彭紹瑾答詢表示，法律既然通過，行政機關原則上應依法辦理，相關預算也應適時編列。

然而，行政院近期提出追加預算，老農津貼、國民年金、軍公教加給及六大社福津貼等都能獲得經費挹注，但軍人加薪、退休警消所得保障卻未列入，甚至明年度預算也沒有編列。

她質疑，政府並非沒有財源，問題在於預算優先順序。尤其面對國防支出，行政院卻展現不同態度。原本一點二五兆元國防特別條例，立法院已通過藍白提出的七千八百億元軍購特別條例版本；行政院接著又提出二千一百億元無人載具特別預算，如今還要透過追加預算，把部分遭刪減的國防經費補回。

馬文君表示，國防預算少一塊，政府就千方百計設法補足，但依法應給予軍人及退休警消的待遇，卻一年拖過一年，「武器、軍購、無人機都有錢，為什麼真正要留住基層官兵、保障退休警消的錢，就是沒有？」

她指出，明年度國防支出編列一點一兆元，創下歷史新高，占整體歲出接近三分之一。在此情況下，政府若強調國防重要，更不能忽略支撐國防體系的基層人力。

馬文君強調，國防不只是武器與軍購，更重要的是「人」。政府口頭上說尊重國軍、照顧警消，但實際編列預算時，軍人加薪及退休警消保障卻屢遭排除。她認為，這反映的不是政府「沒錢」，而是選擇把錢優先花在哪裡，以及選擇忽略誰。