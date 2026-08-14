快訊

2026總預算三讀通過 通刪480億元、卓榮泰薪資凍結4個月

轟辭總召衝突後…傅崐萁協商喊「韓總統好」 韓國瑜：那你是聯合國秘書長

姜厚任怒轟恩將仇報 揭學霸女友助癌友始末：全家辛苦救你就為了騙300萬？

武器愈買愈多、軍人待遇卻沒加 馬文君轟「國防只剩軍購」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君表示，國防不只是武器與軍購，政府若要強化國防，應同時重視基層官兵待遇及退休警消生活保障。圖／立委馬文君提供
立委馬文君表示，國防不只是武器與軍購，政府若要強化國防，應同時重視基層官兵待遇及退休警消生活保障。圖／立委馬文君提供

國民黨立委馬文君質疑政府編列預算「兩套標準」，軍人加薪及提高退休警消所得替代率均已三讀公布，行政院卻未編經費，連明年度預算也未納入；反觀國防特別預算、軍購及無人載具經費，卻一再設法補回，質疑政府不是沒錢，而是預算優先順序有問題。

馬文君說，昨天她在立法院審查監察委員人事案時，詢問監委被提名人彭紹瑾，軍人加薪、提高退休警消所得替代率等法案既已三讀、公布施行，行政機關卻未編列預算，是否涉及行政失職。彭紹瑾答詢表示，法律既然通過，行政機關原則上應依法辦理，相關預算也應適時編列。

然而，行政院近期提出追加預算，老農津貼、國民年金、軍公教加給及六大社福津貼等都能獲得經費挹注，但軍人加薪、退休警消所得保障卻未列入，甚至明年度預算也沒有編列。

她質疑，政府並非沒有財源，問題在於預算優先順序。尤其面對國防支出，行政院卻展現不同態度。原本一點二五兆元國防特別條例，立法院已通過藍白提出的七千八百億元軍購特別條例版本；行政院接著又提出二千一百億元無人載具特別預算，如今還要透過追加預算，把部分遭刪減的國防經費補回。

馬文君表示，國防預算少一塊，政府就千方百計設法補足，但依法應給予軍人及退休警消的待遇，卻一年拖過一年，「武器、軍購、無人機都有錢，為什麼真正要留住基層官兵、保障退休警消的錢，就是沒有？」

她指出，明年度國防支出編列一點一兆元，創下歷史新高，占整體歲出接近三分之一。在此情況下，政府若強調國防重要，更不能忽略支撐國防體系的基層人力。

馬文君強調，國防不只是武器與軍購，更重要的是「人」。政府口頭上說尊重國軍、照顧警消，但實際編列預算時，軍人加薪及退休警消保障卻屢遭排除。她認為，這反映的不是政府「沒錢」，而是選擇把錢優先花在哪裡，以及選擇忽略誰。

國防 馬文君 軍購 軍人 國防預算 國防特別條例 立法院

延伸閱讀

總預算今闖關⋯政院預告要追加 藍質疑「預算復活術」

各部會無人機預算634億元 國民黨團放行全數通過

冷眼集／政院擺高姿態！追加預算 挑釁意味十足

審總預算 別再表面喊價

相關新聞

2026總預算三讀通過 通刪480億元、卓榮泰薪資凍結4個月

立法院會14日三讀通過2026年度中央總預算案，原編列歲出3兆349億元，經朝野審議後，通刪總預算1.689％，共480億元，約去年刪減金額2,075億元的五分之一。另國民黨團提案凍結行政院長9月至12月薪資148萬8千元，也在表決中通過。由於該案已通過三讀，17日將不再加開院會。

翁曉玲提案…凍結卓榮泰9月到12月薪水 藍白人數優勢59：51表決通過

立法院今處理今年度中央政府總預算案，國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰今年度9至12月薪水約148萬，全案經表決，贊成共59票、反對51票通過，卓榮泰必須依法編列預算與副署法律後，經立法院同意才能動支。

轟辭總召衝突後…傅崐萁協商喊「韓總統好」 韓國瑜：那你是聯合國秘書長

立法院會表決今年度中央政府總預算案，立法院長韓國瑜日前對國民黨立院黨團總召傅崐萁發飆後，兩人今早在朝野協商時碰了面。據了解，傅崐萁在協商議程前，遇到韓國瑜先喊「盡忠報韓」，後再補一句「韓總統好」；韓國瑜隨即回應「那你是聯合國秘書長」。

115年總預算通案先刪480億元 媒宣費除法定支出統刪50%

立法院會今處理115年度中央總預算案，根據黨團協商共識，最終通案刪除總預算1.689％，共480億元。

外傳致電關切韓傅衝突…盧秀燕曝總預算案進度 籲中央公平分配這預算

總預算案今天將在立院表決，立法院長韓國瑜和國民黨團總召傅崐萁此前隔空交火，外傳台中市長盧秀燕私下致電關切。盧今透露，今天藍白的刪減提案會是史上最低，兩筆無人機預算共634億元都會過；她也呼籲中央，拿到無人機預算要公平分配給中部。

總統府國務機要費全遭凍刪 公布擱置五法案才能解凍

立法院14日審查115年度中央政府總預算案，下午處理保留表決部分。針對總統府國務機要費的3000萬元預算，國民黨立委翁曉玲主張總統府應帶頭共體時艱，削減非必要開支，最終表決通過刪減1000萬元，並凍結2000萬元，且總統府須公布遭擱置的五項法律案後始得動支。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。