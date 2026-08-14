2026總預算三讀通過 通刪480億元、卓榮泰薪資凍結4個月

立法院會14日三讀通過2026年度中央總預算案，原編列歲出3兆349億元，經朝野審議後，通刪總預算1.689％，共480億元，約去年刪減金額2,075億元的五分之一。另國民黨團提案凍結行政院長9月至12月薪資148萬8千元，也在表決中通過。由於該案已通過三讀，17日將不再加開院會。

通刪費用包括大陸地區旅費、國外旅費及出國教育訓練費、國內旅費、特別費、減列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費、委辦費、軍事裝備及設施費、一般事務費、媒體政策及業務宣導費、設備及投資。

其中大陸地區旅費，除法律明文規定支出及參加APEC相關會議與活動不刪外，國家通訊傳播委員會（NCC）、監察院全數刪除；中央研究院、國家科學及技術委員會、警政署及所屬、移民署統刪15%；其餘統刪30%。

特別費統刪60%，其中監察院、司法院、行政院、國家發展委員會、NCC ､僑務委員會、大陸委員會、內政部、農業部、數發部、外交部、文化部、經濟部、衛福部、財政部、交通部、法務部及所屬、銓敘部、勞動部、海委會全數刪除。

減列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費通刪5%，委辦費除法律明定支出外統刪10%，軍事裝備及設施統刪2.5%，一般事務費除法律明定支出外統刪10%。媒宣費除法律明規支出外統刪50%，委員會刪減數若超過通案刪減數，以委員會刪減數為準；設備及投資除法律明定支出、資產作價投資外統刪6%。

另外，依預算法第54條規定同意先行動支具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫計38項、金額718億元，不列入通案刪減項目。

通刪部分，總刪減數為480億元（1.6891%），排除立院同意先行動支及不予刪減之新興計畫案718億元，與增補勞保基金1,200億元，並不得以一般興補助款、獎補助費項下之「對直轄市政府之補助」及「對各縣市政府之補助」，以及立法院依《預算法》第54條規定已同意先行動支之預算填補。

有關總預算案內政委員會保留部分通過表決，國民黨團針對行政院業務費及院長特別費的提案，要求9月至12月部分全數減列，行政院業務費原列3億6,559萬3千元、院長特別費450萬8千元，減列金額逾1億元。另提案凍結行政院政務人員待遇148萬8千元，即行政院長9月至12月薪資。

行政院「施政推展聯繫」項下機要費原列615萬元，減列553萬5千元、約砍掉近九成，也經表決通過。「媒體政策及業務宣導費」1,678萬元全數減列；「新聞傳播業務」5,254萬7千元、「施政及法制業務」1,437萬元全數減列；「人權及轉型正義」1,315萬元全數減列。